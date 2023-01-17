Чем известен Борис Писториус

17 января издание Spiegel сообщило, что Борис Писториус может стать новым министром обороны Германии. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Писториус

Фото: Moritz Frankenberg / AP Борис Писториус

Фото: Moritz Frankenberg / AP

Борис Писториус родился 14 марта 1960 года в Оснабрюке. В 1978 году окончил гимназию Эрнста Морица Арндта, обучался оптовой и внешней торговле. С 1980 по 1981 год служил в армии в Ахиме (Нижняя Саксония). Затем изучал право в университетах Оснабрюка, Мюнстера и Католическом университете.

В 1976 году вступил в Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). С 1987 года стажировался в Высшем земельном суде Ольденбурга. С июня по декабрь 1990 года работал юристом.

В январе 1991 года перешел в государственную администрацию Нижней Саксонии. Занял пост начальника отдела личных данных учителей в Оснабрюкском отделении окружной управы Везер-Эмс. В 1991–1995 годах был личным советником министра внутренних дел Нижней Саксонии Герхарда Глоговски, а в 1995–1996 годах — заместителем главы его канцелярии.

В 1997–2002 годах возглавлял различные отделы в Оснабрюкском отделении окружной управы Везер-Эмс. В 1999–2002 годах занимал пост второго мэра Оснабрюка. С 2002 по 2006 год руководил отделом «Школы и спорта» в Оснабрюкском отделении окружной управы Везер-Эмс.

С 1996 по 2013 год — член совета города Оснабрюк. В 1996–2006 годах занимал должности заместителя председателя парламентской группы СДПГ и представителя по финансовой политике. В 2006 году победил на выборах мэра Оснабрюка, набрав 55,5% голосов во втором туре. С 19 февраля 2013 года занимал пост министра внутренних дел и спорта Нижней Саксонии. В том же году председательствовал на конференции глав МВД. С 2017 года — член регионального парламента в Ганновере.

Известен как ярый борец с экстремизмом. В феврале 2017 года издал приказ о депортации исламистов немецкого происхождения еще до совершения ими какого-либо преступления. В 2021 году потребовал удалить мессенджер Telegram из магазинов приложений Apple и Google, если она продолжит игнорировать просьбы помочь отследить экстремистский контент.

Борис Писториус овдовел 27 августа 2015 года. Его жена Сабина скончалась от рака. У него две дочери.

Награжден португальским орденом «За заслуги» (2009) и «Силезским щитом» (2019).