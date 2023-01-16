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Коммерсантъ FM
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Шольц принял отставку министра обороны Германии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц согласился удовлетворить прошение об отставке Кристине Ламбрехт с поста министра обороны. В ближайшее время он представит президенту Германии новую кандидатуру на этот пост, сообщает Reuters. Кто именно может занять должность главы Минобороны, пока неизвестно.

Госпожа Ламбрехт пробыла в своей должности чуть больше года. Она говорила, что решила уйти из-за того, что в последние месяцы ее слишком часто обсуждали в СМИ. А из-за этого на второй план отошли дискуссии о нуждах бундесвера и армии. В пятницу, 20 января, на базе Рамштайн пройдет встреча партнеров Украины, где должна быть создана коалиция стран, готовых поставить Киеву тяжелые танки. Кто будет представлять ФРГ на встрече, неясно.

Об отставке министра читайте в материале «Ъ» «Фрау Ламбрехт предпочла обороне капитуляцию».

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