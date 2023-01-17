Британские эксперты считают, что Киеву нужно около 100 танков для наступления

Украина должна получить около 100 танков, чтобы начать собственное наступление в конфликте с Россией, считает лондонский Международный институт стратегических исследований (IISS). Такого же мнения придерживается бывший начальник военной разведки Великобритании (2015–2018) Филип Осборн.

Такое число танков учитывает надлежащую подготовку, стабильное снабжение запчастями, это также зависит от планов Украины по ведению боевых действий весной, передает The Guardian. Базовое обучение обращению британских Challenger 2 и немецких Leopard 2 может занять от трех до шести недель.

Киев еще в конце 2022 года заявлял о необходимости поставок 300 танков. Первой страной, которая направит танки западного производства, станет Великобритания. Лондон уже анонсировал передачу 14 Challenger 2. Польша готова передать роту немецких машин Leopard, однако она для этого должна получить разрешение от Германии.

Как отмечает The Guardian, Великобритания не может резко увеличить поставки танков Украине. У ее армии есть только 227 Challenger 2. Глава Генштаба Великобритании Патрик Сандерс ранее заявлял, что уже анонсированные поставки вооружения временно сделают британскую армию слабее.

Всего у стран НАТО больше 2,3 тыс. танков Leopard 2, не менее 300 из них находятся на хранении. Многие другие, как пишет британская газета, находятся в плачевном состоянии. В частности, речь идет о танках в Испании.

О поставках Киеву танков — в материале «Ъ» — «Украину наступательно вооружают».

Леонид Уварчев