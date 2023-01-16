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Коммерсантъ FM
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Премьер-министр Польши обсудит с Германией разрешение на поставку танков Украине

Власти Польши рассчитывают в ближайшее время получить согласие Германии на поставку Украине танков Leopard. Для проведения переговоров по этому вопросу премьер-министр республики Матеуш Моравецкий направился в Берлин.

«Я буду сегодня разговаривать с политиками разных направлений немецкой политики на тему передачи танков Украине. Это своего рода символичная операция, носящая практический характер. Украина нуждается сегодня в современных танках»,— сказал господин Моравецкий в ходе брифинга (цитата по ТАСС).

Ни одна страна не может передать Leopard без разрешения производителя этих танков — Германии. «Я не представляю себе ситуации, чтобы это согласие не было быстро предоставлено»,— добавил он.

Кроме того, господин Моравецкий выразил надежду, что немецкие партнеры «проявят смелость и будут в состоянии поставить Украине значительную часть необходимой тяжелой техники в виде танков Leopard».

20 января на базе Рамштайн пройдет встреча партнеров Украины, где должна быть создана коалиция стран, готовых поставить Киеву тяжелые танки. 11 января президент Польши Анджей Дуда объявил о решении Варшавы поставить Украине 14 танков Leopard в рамках первого пакета помощи будущей международной коалиции. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер говорил, что Варшава будет оказывать политическое давление на европейские страны, чтобы они присоединились к поставкам Украине танков Leopard.

Представитель правительства Германии Кристиане Хофман подчеркивала, что самовольная передача танков Leopard Украине без разрешения правительства Германии будет незаконной.

С начала российской военной операции на Украине, по оценкам Bloomberg, страны Запада направили Киеву более 4 тыс. единиц вооружения, в том числе бронетехнику, артиллерию, а также военные самолеты.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

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