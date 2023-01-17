Глава Генштаба Британии: отправка Украине танков временно ослабит нашу армию

Передача Украине танков Challenger 2 на время сделает британскую армию слабее, считает начальник генерального штаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс. По его мнению, это создаст «брешь» в запасах армии и затруднит исполнение обязанность перед НАТО.

Господин Сандерс выразил свое мнение во внутреннем обращении к армии. С его содержанием ознакомился Sky News. Телеканал предполагает, что это было необходимо, чтобы оказать давление на Казначейство для выделения средств на оборону.

«Украина сейчас нуждается в наших танках и оружии. Я знаю, что они найдут им хорошее применение. <...> Передача этих средств оставит нас как армию временно более слабыми, никто это не отрицает. Но обеспечение поражения России на Украине улучшает нашу безопасность и, как ведущий член НАТО, самого мощного оборонительного союза в мире, мы защищены принципом коллективной обороны»,— сказал господин Сандерс.

По мнению главы Генштаба, наибольшее влияние почувствуют танковые бригады и артиллеристы. Однако передача оружия также дает возможность ускорения модернизации и преобразования армии.

Великобритания анонсировала передачу Украине танков Challenger 2 14 января. Она станет первой страной, которая поставит ВСУ тяжелые танки западного производства. Кроме того, как позже сообщило Минобороны Великобритании, Киеву также направят бронетранспортеров (БТР) Bulldog и другое вооружение.

О наращивании поддержки Украины — в материале «Ъ» «Украину наступательно вооружают».

Леонид Уварчев