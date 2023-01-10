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Коммерсантъ FM
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США объяснили поставки Украине БМП Bradley желанием изменить динамику боевых действий

США стремятся изменить динамику боевых действий на Украине — для этого они поставят Киеву боевые машины пехоты Bradley и системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.

На брифинге господин Прайс заявил, что на Украине действует несколько видов динамики. Один из них — стойкость и эффективность украинцев на поле боя. Более широкой динамикой он назвал присутствие на Украине российских военных и техники, которая «обстреливает украинские города, нанося удары по гражданской инфраструктуре».

«Так что это, конечно же, та самая динамика, которую мы стремимся изменить <...> за счет предоставления дополнительной помощи в сфере безопасности <...>, поскольку будет передана дополнительная техника, новая техника, которая в данном случае включает в себя боевые машины пехоты, а также системы противовоздушной обороны»,— сказал руководитель пресс-службы Госдепа США (перевод по ТАСС).

Он заявил, что Россия прибегает к все более радикальным методом, в частности используя на Украине силы ЧВК «Вагнер». По его словам, такие шаги Москвы — неэффективны, поскольку частная военная компания состоит из неквалифицированных бойцов.

6 января США объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине. Его стоимость составит около $3,1 млрд. На Украину будут отправлены 50 боевых машин пехоты Bradley. Впервые Вашингтон поставит Киеву самоходные артиллерийские установки и ракеты RIM-7 Sea Sparrow. Общий объем помощи США Украине с начала российской военной операции составил $24,2 млрд.

О военной помощи Украине от стран Запада — в материале «Ъ» «Европа проявляет чувство танка».

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