Финансы разделили между народами

Совет Евразийского банка развития (ЕАБР) вчера сделал публичным принятое еще 30 декабря 2022 года решение о перераспределении его уставного капитала между государствами-участниками. Часть пакета акций, принадлежащего РФ, в объеме 321 тыс., равномерно перераспределена между остальными государствами-участниками. В результате доля РФ в ЕАБР с уставным капиталом $7 млрд (7 млн акций по $1 тыс.) снижается с 66% до 44,8%, а контрольного пакета в нем не будет ни у одной из стран. Впрочем, позволит ли это уберечь Евразийский банк развития от распространения на него западных санкций, неизвестно: новые меры воздействия на РФ в связи с ее военной операцией на Украине только обсуждаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Доли остальных стран ЕАЭС в ЕАБР, соответственно, вырастут: значительнее — у Казахстана, до 37,3% (с 33%), у Армении и Киргизии — до 4,2%, у Белоруссии — до 5,2%, у Таджикистана — до 4,3%. Банк не комментировал вчера происходящее, однако передел долей в ЕАБР обсуждается с августа 2022 года, о намерениях Казахстана нарастить в нем долю тогда заявлял министр финансов страны Ерулан Жамаубаев — предполагалось, что пакет Казахстана вырастет до контрольного, чего не произошло: контроля в ЕАБР не будет ни у одной из стран.

Размывание контрольного пакета России в ЕАБР источники Bloomberg и Reuters осенью 2022 года объясняли желанием властей ЕАЭС вывести банк из-под возможного распространения на него очередных западных санкций в связи с военной операцией РФ на Украине — напомним, десятый пакет санкций ЕС пока находится в стадии разработки и исход процесса непредсказуем. Косвенно причины изменений в капитале ЕАБР позднее подтвердило внесение в Госдуму правительственных поправок к Бюджетному кодексу — по ним Белый дом в 2023 году по договоренности с международными финансовыми организациями (МФО) сможет принимать решение о конвертации доли РФ в этих организациях в их финансовые обязательства с возможностью обратной конвертации по его инициативе. В российском Минфине тогда поясняли «Интерфаксу», что РФ готова снизить свою долю в ряде МФО, чтобы избежать распространения на них санкций.

Выяснить, что получит РФ от передачи акций (по уставу банка оплачиваемых в долларах США и эквивалентных $321 млн), вчера не удалось: собеседники “Ъ”, знакомые с темой, посоветовали ознакомиться с порядком первичной оплаты капитала банка, зафиксированным в его уставе (он допускает частичную, частично имущественную и отсроченную до двух лет оплату такого участия), что, вероятно, следует воспринимать как намек на то, что и в нынешнем случае порядок реальных расчетов между учредителями может оказаться сложнее, чем простой «выкуп» российской доли. Так, если рассматривать происходящее в логике еще не принятых поправок к БК, передача акций ЕАБР партнерам также может допускать отсрочки, обязательства банка перед РФ и договоренности о возможности их обратного выкупа.

Отметим, ЕАБР является классическим межгосударственным банком развития и призван способствовать интеграции в ЕАЭС — в частности, за счет кредитования межгосударственных проектов (как международные логистические коридоры, см. “Ъ” от 28 октября 2022 года) и финансирования догоняющего развития «малых» государств союза для гармонизации единого экономического пространства: основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства и промышленности.

Передел долей участия стран в ЕАБР, отметим, не повлечет за собой автоматической смены его руководителя (избирается на четыре года, сейчас банк возглавляет экс-глава «Почты России» и экс-замглавы Минэкономики РФ Николай Подгузов): глава банка выбирается простым большинством голосов совета, в который входят по два представителя от каждой страны-участницы, а увольняется тремя четвертями голосов. Однако каждый участник совета голосует приходящимся на него количеством акций, так что в результате межстранового перераспределения долей «вес» каждого из участников совета банка в голосовании изменится.

Олег Сапожков