Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Расширение коридоров для обхода санкций

Мониторинг логистики

До 2030 года на реализацию инвестпроектов по развитию международного транспортного коридора Север—Юг страны—участники проекта направят $38,2 млрд, наибольшие инвестиции приходятся на Россию ($13,2 млрд, из них четверть — частные вложения), Иран ($12,9 млрд, без частных инвесторов) и Казахстан ($6,3 млрд, 20% частных средств), следует из доклада Евразийского банка развития (ЕАБР).

Из-за санкций использование привычных направлений перевозок осложнилось (через сухопутные пункты пропуска со странами Европы и порты Балтийского бассейна), в результате российские власти и бизнес вынуждены ускоренно развивать альтернативные транспортно-логистические коридоры в расчете на поиск новых торговых партнеров и сокращение издержек в торговле с прежними. В ЕАБР выделяют три альтернативных маршрута поставок: северный (порты Мурманска), восточный (сухопутные выходы через Казахстан, погранпереходы и порты на Дальнем Востоке) и южный (коридор Север—Юг). Последний отличает мультимодальность поставок (авто-, ж/д, морской транспорт), резервы пропускной способности и кратчайший путь в Южную Азию, Восточную Африку, на Ближний Восток, что позволяет расширить географию перевозок и объясняет интерес России к коридору. Потенциал контейнерных перевозок по МТК оценивается в 5,9–11,9 млн тонн к 2030 году.

Развитию коридора пока препятствуют более 40 барьеров. Речь идет как о негармонизированных процедурах и правовых режимах, сложностях взаиморасчетов, избыточных требованиях (разрешения, тарифы, бумажные документы), так и о проблемах с инфраструктурой — включая различия стандартов и габаритов на ж/д транспорте, ограниченную пропускную способность на отдельных участках дорог, естественные условия судоходства в Каспийском море и т. д. Для решения этих проблем страны реализуют более 100 «вспомогательных» инвестпроектов — наибольший объем инвестиций необходим для развития транспортной инфраструктуры в России и Иране (35% и 34%), на Казахстан приходится 16,5%. Пока значительная часть проектов финансируется из бюджетных средств, эксперты ЕАБР рекомендуют инициировать проекты с привлечением банковского финансирования с перспективой заинтересовать частных инвесторов и международные банки развития.

Диана Галиева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...