Расширение коридоров для обхода санкций

До 2030 года на реализацию инвестпроектов по развитию международного транспортного коридора Север—Юг страны—участники проекта направят $38,2 млрд, наибольшие инвестиции приходятся на Россию ($13,2 млрд, из них четверть — частные вложения), Иран ($12,9 млрд, без частных инвесторов) и Казахстан ($6,3 млрд, 20% частных средств), следует из доклада Евразийского банка развития (ЕАБР).

Из-за санкций использование привычных направлений перевозок осложнилось (через сухопутные пункты пропуска со странами Европы и порты Балтийского бассейна), в результате российские власти и бизнес вынуждены ускоренно развивать альтернативные транспортно-логистические коридоры в расчете на поиск новых торговых партнеров и сокращение издержек в торговле с прежними. В ЕАБР выделяют три альтернативных маршрута поставок: северный (порты Мурманска), восточный (сухопутные выходы через Казахстан, погранпереходы и порты на Дальнем Востоке) и южный (коридор Север—Юг). Последний отличает мультимодальность поставок (авто-, ж/д, морской транспорт), резервы пропускной способности и кратчайший путь в Южную Азию, Восточную Африку, на Ближний Восток, что позволяет расширить географию перевозок и объясняет интерес России к коридору. Потенциал контейнерных перевозок по МТК оценивается в 5,9–11,9 млн тонн к 2030 году.

Развитию коридора пока препятствуют более 40 барьеров. Речь идет как о негармонизированных процедурах и правовых режимах, сложностях взаиморасчетов, избыточных требованиях (разрешения, тарифы, бумажные документы), так и о проблемах с инфраструктурой — включая различия стандартов и габаритов на ж/д транспорте, ограниченную пропускную способность на отдельных участках дорог, естественные условия судоходства в Каспийском море и т. д. Для решения этих проблем страны реализуют более 100 «вспомогательных» инвестпроектов — наибольший объем инвестиций необходим для развития транспортной инфраструктуры в России и Иране (35% и 34%), на Казахстан приходится 16,5%. Пока значительная часть проектов финансируется из бюджетных средств, эксперты ЕАБР рекомендуют инициировать проекты с привлечением банковского финансирования с перспективой заинтересовать частных инвесторов и международные банки развития.

Диана Галиева