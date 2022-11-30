Лишь бы мировая экономика выдержала

Российская и белорусская экономика столкнутся с падением ВВП в этом году — сокращение составит 3% и 4,6%, в 2023-м влияние внешнего сектора и ограничений в логистике может ослабнуть, что приведет к меньшему спаду в РФ — на 2%, экономики остальных стран ЕАЭС будут расти, говорится в макропрогнозе Евразийского банка развития (ЕАБР). Однако более выраженное, чем предполагает базовый сценарий, ухудшение ситуации в мировой экономике может привести к дополнительному сокращению ВВП стран региона на два процентных пункта и ограничит снижение инфляции, что, в свою очередь, потребует нового цикла повышения ставок в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Сокращение ВВП РФ может составить в этом году 3%, в следующем — 2%, следует из макропрогноза Евразийского банка развития. Со спадом ВВП столкнется также Белоруссия — на 4,6% в этом году с возвратом к росту на 0,3% в следующем. Ограничивать рост продолжат высокая неопределенность и риски, трудности в поставках продукции инвестиционного и промежуточного назначения и ограничение доступа к технологиям, сокращение человеческого капитала и инфраструктурные ограничения, указывают в банке.

Остальные страны ЕАЭС сохранят рост — экономика Казахстана может вырасти в этом году на 2,8%, в следующем — до 4,2% на фоне реализации мер господдержки, ВВП Армении вырастет на 12,5%, а затем замедлится до 4,2%, Киргизии — на 3,1% в этом и 3,5% в следующем, Таджикистана — на 7,5% и 6,5% соответственно (страна не входит в ЕАЭС, но является участником банка). Рост в этих странах поддержит увеличение внутреннего спроса и цен на экспортные товары. В целом по региону (за счет высокого веса РФ) спад в этом году оценивается в 2,3%.

Прогноз предполагает замедление роста глобальной экономики и временную рецессию в развитых странах — в частности, сокращение ВВП США в следующем году на 0,3% с ростом на 2,7% в 2024-м, зоны евро — на 0,6% с дальнейшим ростом на 2,1% — его восстановлению будет способствовать завершение циклов ужесточения монетарной политики. В Китае же два года рост не превысит 4% из-за коронавирусных ограничений и ослабления деловой активности из-за слабеющего внешнего спроса. В итоге рост мирового ВВП замедлится с 2,4% в 2022 году до 1,5% в 2023-м. Ослабление деловой активности в ближайшие месяцы не остановит повышения процентных ставок, ждут в банке.

Самый значительный риск для базового сценария в ЕАБР видят в более глубокой и затяжной рецессии в крупнейших экономиках мира — он может реализоваться при устойчивом сохранении экстремально высокой инфляции в мире и агрессивной реакции центральных банков развитых стран. Для стран ЕАЭС это грозит снижением спроса на экспорт, что усугубит спад ВВП региона в следующем году до 3,3% (это на 2 п. п. глубже базового прогноза) и ускорит инфляцию до 8,3% через ослабление курсов нацвалют (в базовом прогнозе среднегодовой курс доллара в 2023 году заложен на уровне 68,4 руб.), что вынудит Банк России поднять ставку до 10%.

В базовом сценарии к концу этого года агрегированная инфляция в регионе, как ожидается, составит 13,1%, а в 2023-м показатель может замедлиться до 6,2%. При этом и в РФ, и в Казахстане уже завершились циклы смягчения политики центробанков (на ставках в 7,5% и 16%), но и к концу следующего года их уровень будет сопоставимым — 7,5–8% и 14% соответственно, прогнозируют в ЕАБР. В банке ждут, что российская инфляция замедлится с 12,6% до 6% на фоне ослабления проинфляционного влияния со стороны внешнего сектора и настройки производственно-логистических цепочек. В Белоруссии рост цен замедлится с 15% до 8%, в Казахстане показатель составит 7,8% против 19%, в Киргизии — 5,2% против 14%, в Таджикистане — 6% против 6,9%, в Армении инфляция снизится с 9,6% до 4,6%. При этом из-за расхождений в реальной стоимости кредитования между РФ и другими странами—членами банка может вырасти интерес к финансированию проектов в регионе с привлечением российского капитала, ожидают в ЕАБР.

Татьяна Едовина