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Коммерсантъ FM
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Следствие идет по каналу

В Ульяновске прошли обыски по делу о клевете на чиновников

Практически одновременно прошли обыски в домах у двух представителей массмедиа Ульяновска — основателя информационного интернет-ресурса Simbirsk.City, юриста и правозащитника Константина Толкачева и журналиста Олега Софьина, ныне работающего таксистом. В полиции поясняют, что обыски связаны с одним уголовным делом — о клевете на руководителя администрации губернатора Вячеслава Барынина и министра физкультуры и спорта Рамиля Егорова. Обвинение по нему никому не предъявлено, медийщики проходят в качестве свидетелей.

Константин Толкачев

Константин Толкачев

Фото: Соцсети Константина Толкачева

Константин Толкачев

Фото: Соцсети Константина Толкачева

Сегодня, в 6:00 утра, в Ульяновске оперативная группа полиции со спецназом провели обыск в частном доме независимого юриста и правозащитника, основателя регионального информационно-аналитического интернет-портала Simbirsk.City Константина Толкачева, а также у его родителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сам Константин Толкачев.

По его словам, полиция вела себя «вежливо», однако изъяла всю технику связи.

После обыска юриста препроводили в отделение полиции, где ему пояснили, что он находится в статусе свидетеля по уголовному делу о клевете, распространенной в сети «Интернет» (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ, до двух лет лишения свободы).

После этого мужчину допросили по двум эпизодам уголовного дела и затем отпустили.

По словам Константина Толкачева, из вопросов следователей стало понятно, что речь идет об уголовном деле о клевете, размещенной в анонимном Telegram-канале «Компромат Ульяновск» в отношении руководителя администрации губернатора Вячеслава Барынина и министра физкультуры и спорта Рамиля Егорова. Его расспрашивали, знает ли он Telegram-канал «Компромат Ульяновск», знаком ли с Рамилем Егоровым и Вячеславом Барыниным. «Я сказал, что лично с чиновниками не знаком, про существование Telegram-канала знаю, хотя никакого отношения к нему не имею и не интересуюсь его информацией»,— сказал юрист.

Анонимный Telegram-канал «Компромат Ульяновск» имеет почти 10 тыс. подписчиков. Создан в январе 2018 года. В публикациях канала преобладает негативная информация о чиновниках Ульяновска и Ульяновской области, как правило без доказательной базы.

Константин Толкачев также заметил, что он так и не знает, на каком основании его посчитали свидетелем по этому уголовному делу, об этом ему «ничего не сообщили». В беседе с «Ъ» он заметил, что уже давно некие люди «подают в администрацию губернатора ложную информацию», пытаются обвинить его «в каких-то несуществующих грехах и в работе то на чьи-то Telegram-каналы, то на экс-губернатора Морозова».

В этот же день журналист Олег Софьин сообщил, что в 6:30 утра к нему домой «ворвались спецназ МВД в масках и с автоматами, оперативники ЦПЭ и уголовного розыска».

По словам господина Софьина, «очередной обыск» у него «официально связан с уголовным делом о клевете в отношении министра спорта Егорова», «искали устройства, с помощью которых "совершалось преступление"», «забрали телефон».

Об уголовном деле о клевете в отношении чиновников стало известно в начале ноября, когда в квартире Олега Софьина прошел первый обыск. Тогда у журналиста были изъяты смартфон и видеокамера. В постановлении суда об обыске отмечалось, что «следствие полагает, что Олег Софьин, по оперативной информации, может быть причастен к факту клеветы», а также, что дело возбуждено по заявлению Вячеслава Барынина.

Олег Софьин работал журналистом в 2013–2017 годах в редакции регионального информационного портала «Улновости», затем покинул его, до недавнего времени сотрудничал в качестве журналиста с интернет-порталом Simbirsk.City. Сейчас, по его словам, зарабатывает в такси, а также подрабатывает видеосъемками и созданием видеороликов, однако после обысков лишен инструментов для этого. В Ульяновске он ранее был известен как блогер, критиковавший в 2012 году заместителя губернатора Светлану Опенышеву за необоснованные траты на 3D-ГИС, в связи с чем госпожа Опенышева подавала на него в суд иск о защите чести и достоинства, но в удовлетворении иска было отказано.

Министр Рамиль Егоров в беседе с «Ъ» подтвердил, что подавал заявление в полицию после сентябрьских публикаций Telegram-канала о «якобы семейном бизнесе министра». «Раньше я старался не обращать внимания на их публикации и всяческую чушь, но когда они написали откровенную ложь о том, что министерство выделило 46 млн руб. автономной некоммерческой организации "Реальный спорт", касаясь уже не только меня, но и моей семьи, моей супруги, я пошел и написал заявление о клевете»,— сказал министр, заметив, что не знает, кто автор публикаций.

Вячеслав Барынин от комментариев отказался, заметив, что сейчас «в интересах следствия» не может давать никаких пояснений.

В региональном УМВД «Ъ» подтвердили, что «обыски связаны с уголовным делом о клевете, распространенной Telegram-каналом "Компромат Ульяновск"», расследование по делу продолжается, обвинение никому не предъявлено. Пояснять, что стало основанием для обысков именно у Олега Софьина и Константина Толкачева, в полиции отказались.

Сергей Титов, Ульяновск

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