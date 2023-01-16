Цены на газ в Европе по итогам торгов снизились на 15,5%

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов сегодня, 16 января, опустились ниже $615 за 1 тыс. куб. м. Снижение составило 15,5%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На открытии торгов февральские фьючерсы на газ по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, находится в Нидерландах — «Ъ») торгововались за $728,6 за 1 куб. м. К закрытию торгов стоимость 1 куб. м. газа опустилась до $614,5. В моменте цена на газ составляла $609,2 за 1 куб. м. Стоимость газа опустилась ниже $650 впервые с 6 сентября 2021 года.

В начале января стоимость газа в Европе была на уровне ниже $800, но на прошлой неделе перешла к росту. В третьем квартале 2022 года Евросоюз потратил рекордные €101 млрд на закупку газа. В начале января страны ЕС удвоили забор газа из подземных хранилищ.

О причинах низкой стоимости газа — в материале «Ъ» «Ничто не вечно под зимой».

Олеся Павленко