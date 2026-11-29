Onet: Польша готова задействовать войска в случае нападения на страны Балтии
Варшава рассматривает возможность военного вмешательства в случае российской провокации против Литвы, Латвии или Эстонии. При таком развитии событий Польша не намерена дожидаться официального запуска механизма коллективной обороны НАТО по пятой статье Североатлантического договора. Об этом сообщает издание Onet со ссылкой на двух представителей польского правительства.
По сведениям источников, речь идет о сценарии ограниченного вторжения, например захвате небольшого населенного пункта на территории одной из балтийских республик. При этом в польском руководстве пока нет единого представления о масштабах возможной военной операции. Один из собеседников издания допускает немедленное направление вооруженных сил, тогда как другой считает более вероятным участие подразделений специального назначения. Такой вариант позволил бы Варшаве избежать существенного ослабления собственной обороноспособности.
На фоне обсуждения возможного участия Польши в региональном конфликте сохраняется напряженность в отношениях России и НАТО. 26 ноября постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о рисках дальнейшего обострения ситуации в Балтийском регионе. По его оценке, участие отдельных стран альянса в атаках на российские суда приближает перспективу прямого столкновения с Россией, вплоть до ядерной эскалации.