По сведениям источников, речь идет о сценарии ограниченного вторжения, например захвате небольшого населенного пункта на территории одной из балтийских республик. При этом в польском руководстве пока нет единого представления о масштабах возможной военной операции. Один из собеседников издания допускает немедленное направление вооруженных сил, тогда как другой считает более вероятным участие подразделений специального назначения. Такой вариант позволил бы Варшаве избежать существенного ослабления собственной обороноспособности.