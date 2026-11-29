В Кременчуге Полтавской области целями стали производственные помещения табачной фабрики JTI Ukraine. По утверждению Минобороны, на этой площадке организовали изготовление боеприпасов для украинской армии. В Одессе российская сторона сообщила о поражении логистического центра «Мирс», который, как заявили в ведомстве, использовался для приема, хранения и распределения грузов военного назначения.