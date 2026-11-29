Минобороны: ВС РФ поразили логистический центр «Мирс» в Одессе
Российские военные в ночное время атаковали беспилотниками предприятия промышленности, логистические узлы и транспортную инфраструктуру Украины, используемые, по данным Минобороны РФ, для обеспечения ВСУ. Об этом говорится в сводке российского военного ведомства.
В Кременчуге Полтавской области целями стали производственные помещения табачной фабрики JTI Ukraine. По утверждению Минобороны, на этой площадке организовали изготовление боеприпасов для украинской армии. В Одессе российская сторона сообщила о поражении логистического центра «Мирс», который, как заявили в ведомстве, использовался для приема, хранения и распределения грузов военного назначения.
Еще одним объектом атаки, согласно сообщению Минобороны, стал Преображенский автомобильно-железнодорожный мост через Днепр в Запорожье. В ведомстве утверждают, что переправа задействовалась для транспортировки военных грузов в район боевых действий в Донбассе.
Кроме того, в Шостке Сумской области российские военные заявили об ударе по складу беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности. Данных о масштабах повреждений и последствиях атак в сводке не приводится.