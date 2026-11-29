Более 1,5 млн родителей смогут получить семейную налоговую выплату в 2027 году
В 2027 году право на ежегодную семейную выплату получат более полутора миллионов родителей, заявило Министерство труда и социальной защиты РФ. По оценке ведомства, число потенциальных получателей выплаты останется примерно на уровне 2026 года.
«Такой поддержкой в 2027 году смогут воспользоваться более 1,5 млн родителей порядка 3,4 млн детей. Примерно столько же, сколько и в 2026 году», — сообщила пресс-служба Минтруда (цитата по ТАСС).
Выплата предусмотрена для работающих родителей двух и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет при очном обучении. Среднедушевой доход семьи не должен превышать полутора региональных прожиточных минимумов. При назначении выплаты также учитывается имущественное положение семьи.
В 2027 году уплаченный родителями за 2026 год НДФЛ будет пересчитан по ставке 6%. Разницу вернут единовременным платежом.