Выплата предусмотрена для работающих родителей двух и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет при очном обучении. Среднедушевой доход семьи не должен превышать полутора региональных прожиточных минимумов. При назначении выплаты также учитывается имущественное положение семьи.