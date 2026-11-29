Минобороны сообщило об уничтожении более 1 тыс. беспилотников за ночь
Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 29 ноября перехватили и уничтожили 1 017 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Воздушные цели обнаружили над 20 регионами страны, включая Астраханскую, Белгородскую, Воронежскую, Брянскую, Волгоградскую, Ростовскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Орловскую, Смоленскую, Рязанскую, Самарскую, Тульскую, Саратовскую, Тверскую и Ульяновскую области. В перечень также вошли Московский регион, Крым и Татарстан.
Отдельно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о масштабном налете на столицу. По его данным, с позднего вечера 28 ноября до 7:00 29 ноября в направлении Москвы двигались 542 беспилотника.