Российский бизнес оставили дома

Всемирный экономический форум на этот раз пройдет без российских и китайских предпринимателей. Одно из самых крупных бизнес-мероприятий стартует 16 января в швейцарском Давосе. Урезанную делегацию КНР на нем возглавит вице-премьер Госсовета, а из Москвы и вовсе никто не приедет — организаторы заморозили работу со всеми российскими организациями еще в марте прошлого года. Форум в этом году впервые за несколько лет пройдет в очном формате под девизом «Сотрудничество в разобщенном мире».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Arnd Wiegmann, Reuters Фото: Arnd Wiegmann, Reuters

Но каким будет это мероприятие без российских и китайских бизнесменов? Участник нескольких предыдущих форумов в Давосе, а ныне независимый эксперт Александр Ивлев считает, что это ошибка: «Экономика России и Китая имеет значительный вес в мировой экономике, и, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, которая сложилась в мире, можно однозначно сказать, что форум потеряет многое. Ведь мир, как мы знаем, довольно-таки мультиполярный.

Для реальной оценки тех или иных вопросов, выработки каких-то шагов по выходу из различных ситуаций, мер по стабилизации мировой экономики нужно участие всех ключевых авторов. Мне кажется большой ошибкой тот факт, что здесь не учитывается мнение китайской делегации, как минимум китайского бизнеса, да и российского тоже».

По данным Bloomberg, в этом году для участия во Всемирном экономическом форуме зарегистрировались 116 миллиардеров. Это на 40% больше, чем 10 лет назад. Впрочем, российские предприниматели вряд ли много потеряют от того, что не поедут в Давос, говорит неоднократный участник предыдущих мероприятий, владелец производственного холдинга «Пенетрон-Россия» Игорь Черноголов:

«Я был участником три раза, и было достаточно интересно, но потом я решил, что больше не поеду. И это не зависит ни от пандемии, ни от каких-то других ситуаций. Хотя участие дает многое, например, знакомство с крупными бизнесменами. И в целом форум как площадка для нетворкинга очень интересная.

Если в нем не будут участвовать российские предприниматели, они потеряют несколько контактов, что-то еще, но каких-то серьезных изменений в их жизни и бизнесе не произойдет».

Всего на Всемирном экономическом форуме в этом году ожидается более 2,5 тыс. участников. Среди них канцлер Германии Олаф Шольц, который оказался единственным представителем высшего руководства из стран G7. На площадке форума также выступят глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек ООН Антониу Гутерриш. При этом член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс в беседе с “Ъ FM” признался, что поехал бы на мероприятие, если бы было приглашение:

«Российскую делегацию никто не пригласил в силу абсолютно объективных причин. Если бы даже пригласили, то руководство РФ вряд ли согласилось бы туда ехать, поскольку выслушивать то, что им пришлось бы выслушивать, неприятно. У нас нет позитивной повестки дня с Западом, а западники там доминируют. Да, приедет вице-премьер Госсовета КНР, но он займет осторожную, нейтральную позицию.

Я бы поехал на форум, если бы меня пригласили, поскольку существует мировая повестка устойчивого развития. Она сейчас в ряде стран вышла на второе место в опросах общественного мнения после инфляции и энергетического кризиса. И вот она дает возможности для развития и зеленой разрядки».

Одной из ключевых тем на форуме в Давосе станут климатические проблемы. При этом за неделю до мероприятия сам город столкнулся с нехваткой снега из-за теплой зимы, пишет Bloomberg. Швейцарский горнолыжный курорт расположен на высоте 1 560 м над уровнем моря, а спутниковые снимки показывают, что за последние 40 лет снежный покров летом там уменьшился на 10%.

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Владимир Расулов