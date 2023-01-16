В Швейцарии начинает работу Всемирный экономический форум. Россия в мероприятии в Давосе не участвует. Китай прислал менее представительную делегацию, чем обычно. США также не будут представлены на высшем уровне. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что мероприятие нуждается в большой реформе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Давосский форум после пандемии возвращается в очный формат. Из больших гостей ожидается только федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Остальные страны Запада и Китай ограничатся делегациями без первых лиц. Россия не будет представлена ни в каком виде, с ней сотрудничество приостановлено в 2022 году по понятным и известным причинам.

Нужно, наверное, напомнить, что представители российской бизнес и властной элиты очень любили посещать швейцарский курорт, несмотря на порой запредельную стоимость участия, высокомерие тогдашних западных партнеров и другие неудобства.

Там, как известно, функционировал «Русский дом» — официальная резиденция отечественной делегации. Место славилось хлебосольными вечеринками — это была, как говорится, чаша полная, где шампанское лилось рекой, равно как и другие напитки. В ушедшем 2022 году в «Русском доме» организовали выставку украинских художников и фотографов.

Девиз форума — «Сотрудничество в разобщенном мире». Bloomberg приводит цифры: для участия в мероприятии зарегистрировались 116 миллиардеров, что на 40% больше, чем 10 лет назад. В основном за счет стран Персидского залива. Положа руку на сердце, на фоне происходящих событий вся эта буржуазная тусовка, возможно, не совсем уместна. Хотя бы в части вечеринок и иных подобных мероприятий. Впрочем, интерес есть, деньги заплачены — бизнес есть бизнес. Иногда он выглядит циничным, но, видно, ничего не поделаешь.

Теперь к главному. Да, можно констатировать, что глобализации брошен вызов. Мир действительно разобщается, рискует разделиться на два или несколько лагерей. Интересно услышать мнение бизнеса о том, что важнее — общечеловеческие ценности или прагматичный расчет, личные интересы? Можно ли пожертвовать вторым ради первого?

Собственно, мы это уже и увидели — западный мир демонстрирует готовность нести убытки и даже терпеть лишения. То есть миллиардерам как бы предлагается отказаться или как минимум сократить свои контакты с теми, кто бросает вызов этим самым общечеловеческим ценностям.

Кроме того, нынешняя ситуация — это возможность занять новые ниши и стать еще богаче, поскольку мир меняется на глазах. Можно обратить внимание на историю вокруг Илона Маска, который попытался выступить миротворцем, купил одну известную социальную сеть, намеревался влиять на общественные настроения. Получилось не очень. Предприниматель подвергался критике и даже обструкции. Тем не менее мы увидели попытки крупного бизнеса пытаться влиять на происходящие события и даже строить политическую карьеру.

В целом, если циничные капиталисты вдруг станут в той или иной степени идейными, это можно будет считать большим успехом. Так что глобальный форум по-прежнему нужен. Что же касается России, у нас, как известно, есть свой «Давос» — Петербургский международный экономический форум, сокращенно ПМЭФ. Сложно сказать, насколько он конкурирует со швейцарской площадкой, но по размаху и амбициям вполне себе альтернатива.

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