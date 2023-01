Bloomberg: на форуме в Давосе не будет ни одного российского бизнесмена

На Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 16 по 20 января, не будет российских бизнесменов, сообщает агентство Bloomberg.

Также на форуме не будет ни одного бизнесмена из Китая, отмечает агентство. Всего в 2023 году для участия в мероприятии зарегистрировалось 116 миллиардеров, что на 40% больше, чем 10 лет назад.

Индия, например, будет представлена 13 миллиардерами, в том числе в форуме будет участвовать угольный магнат Гаутам Адани, чье состояние в 2022 году выросло на $44 млрд. Также выросло количество миллиардеров из стран Персидского залива, отмечает Bloomberg.

Самую большую группу миллиардеров представят США — от этой страны примут участие 33 бизнесмена. Среди приглашенных — главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон, Ларри Финк из BlackRock Inc. и Стив Шварцман из Blackstone Inc.

Давосский форум — ежегодная встреча представителей политической и деловой элиты в Давосе, которую проводит Всемирный экономический форум. 22-26 мая 2022 года в Давосе впервые с 2020 года состоялась в очном режиме сессия Всемирного экономического форума. Представители России, сообщает ТАСС, участия в нем не принимали.

Мария Федотова