Fox News: украинские военные прибыли в США для обучения применению Patriot

Военнослужащие армии Украины прибыли в штат Оклахома, где их обучат работе с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) Patriot. Об этом сообщил журналист Fox News Остин Уэстфолл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ЗРК Patriot во время учений в Польше в 2015 году

Фото: Czarek Sokolowski / AP ЗРК Patriot во время учений в Польше в 2015 году

Фото: Czarek Sokolowski / AP

«Около 100 украинских военнослужащих прибыли сегодня вечером на территорию США — скоро они начнут тренировки с ракетным комплексом Patriot в Форт-Силле (военная база в штате Оклахома.— "Ъ")»,— написал господин Уэстфолл в Twitter.

10 января в Пентагоне сообщили, что начнут обучать вооруженные силы Украины (ВСУ) управлению Patriot. По словам представителя оборонного ведомства, бригадного генерала Пэта Райдера, тренироваться обращению с ЗРК в течение нескольких месяцев будут 90–100 военнослужащих ВСУ. Как уточнило Politico, примерно столько человек требуется для управления одной батареей Patriot.

Кроме того, сегодня, 16 января, США начали обучение 500 военнослужащих Украины на территории Германии, еще 15 украинских саперов приступили к обучению в Камбоджийском центре разминирования. О намерении осуществлять подготовку украинских военных также заявляли власти Великобритании.

Подробнее о том, какую поддержку западные страны оказывают Киеву,— в материале «Ъ» «Украину наступательно вооружают».

Милена Костерева