США приступили к расширенному обучению украинских военных в Германии

В Германии стартовала расширенная американская боевая подготовка украинских военных, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли. Около 500 человек будут возвращены на «поле боя» в течение пяти–восьми недель.

Украинские военные покинули Украину несколько дней назад, передает The Associated Press. Господин Милли намерен лично посетить полигон в Графенвере (Бавария). Он сообщил, что цель — поставить все необходимое вооружение Киеву и обучить украинских военных его использованию «где-то до весенних дождей». «Это было бы идеально»,— добавил господин Милли.

Пентагон ранее не сообщал, когда начнется обучение украинских военных. Подготовка направлена на отработку навыков для наступления или отражения атак. «Они узнают, как лучше перемещать и координировать свои подразделения — роту или батальон — в бою, используя артиллерию, бронетехнику и наземные силы»,— говорится в сообщении агентства.

Пентагон ранее в январе сообщал, что США обучили 3,1 тыс. украинских военных с апреля 2022 года. По оценке Вашингтона, вместе с союзниками они подготовили 12 тыс. человек.

О поддержке Украины со стороны стран Запада — в материале «Ъ» «Украину наступательно вооружают».

Леонид Уварчев