Камбоджа начала обучение украинских саперов

Камбоджийский центр разминирования (КЦР) сегодня, 16 января, начал обучение украинских саперов, сообщает газета Khmer Times. Подготовку пройдут 15 военных, обучение будет длиться почти неделю, до 21 января.

О планах Камбоджи в декабре рассказал премьер-министр страны Хун Сен канцлеру Германии Олафу Шольцу в кулуарах юбилейного саммита АСЕАН—ЕС. Планируется, что в апреле еще одна группа экспертов отправится из Камбоджи в Польшу для проведения учебного курса для украинских саперов там. Эта инициатива также была поддержана Японией.

Глава КЦР Хенг Ратану говорил изданию, что на курсах будет «использоваться самое современное оборудование для разминирования». «Мы знаем ситуацию в Украине и типы мин, используемых на Украине. Мы поделимся своим опытом», — уточнил он. В декабре КЦР также направила троих экспертов на Украину для помощи в обучении местных саперов.

В ноябре 2022 года Дмитрий Кулеба совершил первый в истории визит министра иностранных дел Украины в Камбоджу, где проходил саммит АСЕАН. Там министр, в частности, встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеным. Тот заявил, что Украина сама должна определить рамки переговоров с Россией.

Лаура Кеффер