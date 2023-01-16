Песков о поставке британских танков ВСУ: будут гореть, как и остальные

Кремль «весьма негативно» оценивает и воспринимает ожидающиеся поставки Украине британских танков Challenger 2, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, «эти танки горят и будут гореть, так же как остальные». Он утверждает, что на ход российской военной операции это не повлияет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Challenger 2

Фото: Giles Penfound / British Army / Reuters Challenger 2

Фото: Giles Penfound / British Army / Reuters

«Великобритания и другие европейские страны, Польша и так далее, которые сейчас говорят о своих намерениях, скажем так, устроить новый виток по поставке нового, более совершенного технологически военного оборудования для Украины, не способны изменить ситуацию на месте. Они должны это понять»,— убежден представитель Кремля. Он считает, что поставки вооружений Украине «способны затянуть всю историю и доставить больше бед» стране.

На прошлой неделе об отправке первой партии тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. Сегодня, 16 января, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что обсудит с Германией разрешение на поставку танков Leopard Украине. Замглавы МИД Украины Андрей Мельник также попросил у ФРГ устаревшие самолеты Tornado.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер