Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Замглавы МИД Украины попросил у Германии устаревшие самолеты Tornado

Германия могла бы передать Украине устаревшие боевые самолеты Tornado, которые скоро выведут из эксплуатации. Эту идею озвучил в Twitter замглавы украинского МИДа Андрей Мельник, назвав ее творческим предложением.

Предыдущая фотография
Андрей Мельник

Андрей Мельник

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Tornado

Tornado

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Следующая фотография
1 / 2

Андрей Мельник

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Tornado

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

«У Бундесвера есть 93 многоцелевых боевых самолета Tornado, которые вскоре будут выведены из эксплуатации и заменены F-35. Хоть это и старый реактивный истребитель, но все же очень мощный. Почему бы не поставить эти Tornado на Украину?» — написал он.

В январе канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом сообщил о планах предоставить Украине партию БМП Marder и ЗРК Patriot. Позднее президент Польши Анджей Дуда объявил, что его страна направит Киеву роту немецких тяжелых танков Leopard 2. Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек сказал, что не против поставок немецкого оружия Украине другими странами.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...