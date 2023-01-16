Замглавы МИД Украины попросил у Германии устаревшие самолеты Tornado

Германия могла бы передать Украине устаревшие боевые самолеты Tornado, которые скоро выведут из эксплуатации. Эту идею озвучил в Twitter замглавы украинского МИДа Андрей Мельник, назвав ее творческим предложением.

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«У Бундесвера есть 93 многоцелевых боевых самолета Tornado, которые вскоре будут выведены из эксплуатации и заменены F-35. Хоть это и старый реактивный истребитель, но все же очень мощный. Почему бы не поставить эти Tornado на Украину?» — написал он.

В январе канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом сообщил о планах предоставить Украине партию БМП Marder и ЗРК Patriot. Позднее президент Польши Анджей Дуда объявил, что его страна направит Киеву роту немецких тяжелых танков Leopard 2. Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек сказал, что не против поставок немецкого оружия Украине другими странами.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер