Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что происходит после ввода войск России на Украину. День 327-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 16 января

В Севастополе система ПВО сбила беспилотники. США приступили к расширенному обучению украинских военных в Германии. В МИД РФ заявили о невыполнимых визовых требованиях к российским туристам в странах ЕС. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:50. Подразделения украинской армии с начала текущего года не обстреливали Запорожскую АЭС, заявил гендиректор концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

9:24. В Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской вводятся экстренные отключения электроэнергии, сообщил энергохолдинг ДТЭК.

9:19. Авиация РФ и Беларуси отрабатывает ведение воздушной разведки и высадку десанта — Минобороны республики.

9:08. Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает, что правила выдачи иностранным гражданам российских виз должны быть такими же, какие эти страны устанавливают для въезда россиян.

8:59. Как минимум четыре китайских супертанкера доставляют российскую нефть Urals в Китай после введения странами Евросоюза и G7 потолка цен на энергоносители из России, пишет Reuters.

8:58. Замглавы МИД Украины предложил Берлину отдать Киеву устаревшие самолеты Tornado.

8:58. В центральных областях Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных официального ресурса для оповещения граждан.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...