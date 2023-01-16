Что происходит после ввода войск России на Украину. День 327-й

В Севастополе система ПВО сбила беспилотники. США приступили к расширенному обучению украинских военных в Германии. В МИД РФ заявили о невыполнимых визовых требованиях к российским туристам в странах ЕС. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:50. Подразделения украинской армии с начала текущего года не обстреливали Запорожскую АЭС, заявил гендиректор концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

9:24. В Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской вводятся экстренные отключения электроэнергии, сообщил энергохолдинг ДТЭК.

9:19. Авиация РФ и Беларуси отрабатывает ведение воздушной разведки и высадку десанта — Минобороны республики.

9:08. Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает, что правила выдачи иностранным гражданам российских виз должны быть такими же, какие эти страны устанавливают для въезда россиян.

8:59. Как минимум четыре китайских супертанкера доставляют российскую нефть Urals в Китай после введения странами Евросоюза и G7 потолка цен на энергоносители из России, пишет Reuters.

8:58. Замглавы МИД Украины предложил Берлину отдать Киеву устаревшие самолеты Tornado.

8:58. В центральных областях Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных официального ресурса для оповещения граждан.