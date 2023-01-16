Bloomberg: Украина получила более 4 тыс. единиц оружия и техники от Запада

Страны Запада предоставили Украине более 4 тыс. единиц вооружения, подсчитало агентство Bloomberg. В эту цифру входят в том числе бронетехника, артиллерия, а также военные самолеты.

В эти поставки вошло:

410 танков (от Польши, Чехии и Словении);

300 боевых машин пехоты;

1100 бронетранспортеров и несколько сотен других транспортных средств, в том числе бронированные лечебные центры;

около 925 машин с противоминной защитой;

более 1540 мобильных транспортных средств пехоты;

300 буксируемых гаубиц (большинство — из США);

95 ракетных установок, 38 американских ракетных систем HIMARS и более 40 реактивных систем залпового огня (из Польши и Чехии).

На прошлой неделе Великобритания объявила, что передаст Украине 14 танков Challenger 2. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак говорил, что стране необходимы западные танки, однако тяжелое вооружение Киев уже получает.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер