Вице-канцлер Германии не против поставок немецкого оружия Украине другими странами

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что ФРГ не будет препятствовать странам, которые собираются поставить немецкое оружие на Украину. Так он прокомментировал решение Польши передать Украине 14 немецких танков Leopard 2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Хабек

Фото: Michele Tantussi, Reuters Роберт Хабек

Фото: Michele Tantussi, Reuters

«Германия не должна стоять на пути других стран, принимающих решения в поддержку Украины. Независимо от того, какие решения принимает сама Германия»,— сказал господин Хабек (цитата по Welt).

Вчера, 11 января, президент Польши Анджей Дуда сообщил, что его страна передаст Украине роту немецких тяжелых танков Leopard 2. О готовности отправить украинским военным Leopard сообщали Финляндия и Дания. Такую возможность также допускал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Экспорт немецкого вооружения третьими странами разрешен только с одобрения ФРГ.

5 января канцлер Германии Олаф Шольц сообщил по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом о планах предоставить Украине партию БМП Marder и ЗРК Patriot. При этом в ФРГ пока не пришли к определенному решению насчет поставок Украине танков Leopard.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов