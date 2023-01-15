Крупный производитель газа EQT: США готовы поставить газ в Европу по $380 за тыс. куб. м при долгосрочных контрактах

Для обеспечения поставок природного газа в Европу по цене $12 за MMBtu необходимо заключать долгосрочные контракты, заявил глава EQT (крупнейший производитель газа в США) Тоби Райс. Об этом он заявил на пресс-конференции в Абу-Даби.

«Мы можем доставить газ к порогу Европы по цене $12 за MMBtu (порядка $380 за тыс. куб. м.— "Ъ"), и это будет означать цену газа в США в $4 за MMBtu»,— заявил господин Райс (цитата по «Интерфаксу»). Сейчас цена составляет $20 за MMBtu.

По словам главы EQT, США могут увеличить поставки СПГ в Европу для замены российского газа. Потенциал роста экспорта СПГ из США — 500 млрд куб. м в год по сравнению с нынешними 100 млрд куб. м, однако для этого нужны будут инвестиции в соответствующую инфраструктуру. «У нас есть газ, вопрос в том, откуда он пойдет и как доберется до регионов, в которые нужны добраться»,— пояснил Тоби Райс.

Btu — британская тепловая единица. Во избежание путаницы миллион Btu часто обозначается как MMBtu.

В декабре цены на сжиженный природный газ в Северо-Западной Европе добрались до максимума за два месяца в $33,22 за MMBtu. Из материалов Еврокомиссии следует, что с июля по сентябрь на импорт газа ЕС потратил около €101 млрд, что стало рекордным показателем за последнее десятилетие. Траты за аналогичный период 2021 года составляли €29 млрд.

О поставках из США читайте в публикации «Ъ» «Американский СПГ спешит в Европу».

Мария Федотова