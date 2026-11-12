В порту Усть-Луга локализовали пожар после удара БПЛА
В порту Усть-Луга в Ленинградской области локализовали пожар, который произошел после удара беспилотников в ночь на 11 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Пожарные продолжают тушение. «Завершение работ ожидаем в ближайшее время»,— написал губернатор в Telegram-канале.
Специалисты провели замеры воздуха в прилегающих населенных пунктах. Концентрация вредных веществ — в пределах нормы. «Здоровью граждан ничего не угрожает»,— добавил Александр Дрозденко.
При ударе БПЛА пострадали три сотрудника порта Усть-Луга. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщил губернатор.