Цены на СПГ вошли в зимний режим

Цены на сжиженный природный газ в Северо-Западной Европе добрались до максимума за последние два месяца в $33,22 за MMBtu из-за надвигающихся холодов. Вместе с тем спрос на газ может начать расти и в Китае, где власти 7 декабря объявили об ослаблении ограничительных мер из-за COVID. Пока что Европа платит за СПГ больше, чем покупатели в Азии, но рост потребления в Китае может усилить борьбу за спотовые партии газа на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Производственный комплекс «Пригородное» на Сахалине

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Производственный комплекс «Пригородное» на Сахалине

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Европейские цены на СПГ поднялись до нового десятилетнего максимума в $33,22 за MMBtu из-за надвигающегося резкого похолодания, пишет Platts. Агентство оценивает эту котировку на условиях DES в портах Северо-Западной Европы, и в последний раз она превышала этот уровень 29 сентября, когда достигала $35,496 за MMBtu.

По оценке Platts, стоимость груза СПГ в порту в Северо-Западной Европе теперь на $9,6 за MMBtu, то есть почти на 29%, меньше, чем спотовая цена газа на хабе TTF в Нидерландах.

Цены на СПГ обычно немного ниже, чем на газ на хабе, поскольку не включают оплату услуг по регазификации, однако нынешняя гигантская разница обусловлена высокой загрузкой приемных терминалов СПГ и недостаточной пропускной способностью газотранспортной инфраструктуры. При этом еще неделю назад премия TTF достигала $12,7 за MMBtu, так что цены на СПГ начинают догонять цены на газ на хабе.

Стоимость СПГ поднялась из-за прогнозируемого синоптиками похолодания в Северной Европе в ближайшие две недели.

Ожидается, что холодный арктический циклон придет в регион, повышая спрос на отопление. Наиболее сильное похолодание придется на Скандинавские страны, а также на Польшу и Германию. Вместе с тем ветер в Европе стих: доля выработки ВЭС в энергобалансе составляет на 6 декабря всего 7,6%. Уровень запасов в подземных хранилищах, согласно данным Gas Infrastructure Europe, опустился до 90,9%, что ниже ноябрьского максимума в 95%, но тем не менее выше уровня предыдущих лет.

Из-за кратно снизившегося потока трубопроводного газа из России Европа в этом году была вынуждена закупать больше СПГ, в том числе и из РФ, чтобы иметь возможность пополнять запасы на зиму. При этом партии СПГ могли беспрепятственно закупаться странами ЕС в первую очередь из-за слабого спроса на СПГ в Азии. Но в ближайшее время ситуация может измениться. Власти Китая — крупнейшего потребителя газа на азиатском рынке — 7 декабря сообщили, что граждане страны с бессимптомным течением COVID-19 и легкими симптомами могут лечиться самостоятельно, находясь на домашнем карантине. Кроме того, отменено требование о наличии отрицательного теста на коронавирус для совершения туристических поездок внутри страны. Это может стать первым шагом к открытию экономики. Помимо этого, Китай также начал увеличивать потребление электроэнергии из-за снижения температуры, вырос также спрос на уголь и газ для отопления.

Леонид Михельсон, глава НОВАТЭКа, 27 октября: «С учетом текущей нехватки трубопроводного газа в Европе и восстановления спроса в Китае дополнительная нагрузка на рынок СПГ в следующие один-два года составит не менее 60–70 млн тонн».

Коронавирусные ограничения существенно влияют на спрос: в КНР в структуре спроса на газ свыше 40% занимает промышленность с учетом химической, отмечает независимый эксперт Александр Собко. «Но и высокие цены на газ ограничивают спрос, какой фактор перевесит — пока неясно»,— говорит он. Кроме того, добавляет он, в зимний период растет влияние погоды: по некоторым оценкам, в отопительный сезон отклонение температуры от средней на один градус приводит к изменению суточного спроса на газ на 3%.

Татьяна Дятел