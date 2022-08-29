Американский СПГ спешит в Европу

Производство СПГ в США, просевшее из-за июньской аварии на заводе Freeport, восстанавливается по мере завершения летних профилактических ремонтов и ввода новых мощностей. Рекордная десятикратная разница между ценами на газ в Европе и США позволяет американским поставщикам получать невиданную прежде прибыль и стимулирует приток инвестиций в СПГ-проекты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Martha Irvine / AP Фото: Martha Irvine / AP

Загрузка заводов по сжижению газа в США достигла максимума с конца июня: использование газа для выпуска СПГ достигло 325 млн кубометров в сутки (11,5 млрд кубических футов), следует из данных Platts. Рост связан с постепенным вводом мощностей нового завода Calcasieu Pass, принадлежащего Venture Global, объемом 12 млн тонн СПГ в год. Таким образом, выпуск СПГ в США по мере завершения летних ремонтов восстанавливается, хотя все еще меньше рекордных 13,5 млрд кубических футов в день (382 млн кубометров в сутки), достигнутых весной: авария на Freeport (23% всех мощностей по сжижению в стране) вывела его из строя минимум до середины ноября.

Американские заводы наращивают выпуск, чтобы успеть воспользоваться высокими ценами на СПГ в мире. Так, 26 августа, по оценке Platts, цены на спотовые партии в северо-западной Европе достигли исторического рекорда в $74,49 за MBTU, а на европейском хабе TTF приблизились к $100 за MBTU ($3600 за 1 тыс. кубометров). Столь большой разрыв между спотовыми ценами на СПГ и регазифицированный газ вызван тем, что мощности приемных терминалов в северо-западной Европе перегружены, а трубопроводная инфраструктура недостаточно мощная, чтобы доставить газ в те места, где в нем больше всего нуждаются,— сейчас это северная и центральная Германия, которая исторически получала сырье из России.

Стоимость газа в США на хабе Henry hub составляет около $9,3 за MBTU. Хотя цены выросли почти втрое с начала года, они все же в десять раз ниже, чем в Европе. Эта разница позволяет невероятно зарабатывать компаниям, у которых заключены долгосрочные контакты на использование мощностей американских СПГ-заводов. Обычная формула в таких контрактах предполагает 115% цены Henry hub плюс $3 за MBTU, что сейчас соответствует примерно $13,7 за MBTU. Между тем на прошлой неделе цена спотовых партий СПГ на условиях FOB Мексиканский залив составляла $73,3 за MBTU. Таким образом, трейдеры, у которых есть долгосрочные контракты на аренду мощностей, могут получить прибыль в $2100 за 1 тыс. кубометров, продав СПГ прямо у отгрузочного терминала.

Если ситуация сохранится, она может вызвать резкий приток инвестиций в американскую инфраструктуру по экспорту СПГ. При такой разнице цен денежный поток трейдеров, которые получают СПГ с такого проекта как Freeport, за год может составить около $29 млрд при том, что строительство самого завода обошлось в $12,5 млрд. Хотя высокая инфляция и вызванные еще пандемией перебои в цепочках поставок делают невозможными прежние ориентиры по удельной стоимости строительства СПГ-заводов в США на уровне $600–800 за 1 тонну, даже втрое более высокие затраты при текущих ценах позволили бы проекту окупиться за год.

Сейчас в США, помимо вводимого в эксплуатацию Calcasieu Pass, в активной стадии строительства находятся Golden Pass (12 млн тонн) и Plaquemines LNG (13,3 млн тонн), а также расширение Corpus Christi (11,5 млн тонн). Совокупно эти четыре проекта, ввод которых в эксплуатацию рассчитан на 2023–2025 годы, могут дать около 49 млн тонн СПГ, что эквивалентно примерно половине поставок «Газпрома» в ЕС в 2021 году. В этом году ожидаются инвестиционные решения еще по пяти проектам общей мощностью 80 млн тонн в год: Lake Charles, Driftwood LNG, четвертая линия Freeport, Texas LNG и Rio Grande LNG. Во всех случаях уже завершены проектные работы (FEED) и получены разрешения на строительство заводов и экспорт СПГ, а по некоторым из проектов заключены контракты с EPC-подрядчиками.

Юрий Барсуков