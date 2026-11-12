С начала года в России принято более 140 тысяч решений о выдворении мигрантов
Российские суды с января по сентябрь составили 1,8 млн административных протоколов в отношении иностранных граждан. За тот же период было вынесено 143,1 тыс. решений об их выдворении, указано в справке Совета безопасности.
Число решений о выдворении на основании административных правонарушений за девять месяцев выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К началу ноября приставы выдворили свыше 63 тыс. иностранных граждан.
Российские власти второй год подряд ужесточают требования к пребыванию иностранцев. В 2025 году были запущены приложение Амина для отслеживания их местоположения и реестр контролируемых лиц (попадание в него грозит блокировкой счетов), а в 2026-м вырос список правонарушений, которые позволяют выдворять мигрантов, — с 22 до 45 статей КоАП. Сейчас в России находится 6 млн иностранцев.