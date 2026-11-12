С начала года в России принято более 140 тысяч решений о выдворении мигрантов

Российские власти второй год подряд ужесточают требования к пребыванию иностранцев. В 2025 году были запущены приложение Амина для отслеживания их местоположения и реестр контролируемых лиц (попадание в него грозит блокировкой счетов), а в 2026-м вырос список правонарушений, которые позволяют выдворять мигрантов, — с 22 до 45 статей КоАП. Сейчас в России находится 6 млн иностранцев.