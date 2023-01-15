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Принцип Мимино

Вахтанг Кикабидзе как архетип советского кино

Колоритный и фактурный актер Вахтанг Кикабидзе не мог пожаловаться на невостребованность — помимо фильмов Георгия Данелии на его счету добрых полтора десятка киноработ разного калибра. И все-таки его карьера резко своеобразна. О том, почему ее пиком стала заглавная роль в фильме «Мимино», размышляет Михаил Трофименков.

Вахтанг Кикабидзе в роли Мимино

Вахтанг Кикабидзе в роли Мимино

Фото: РИА Новости

Вахтанг Кикабидзе в роли Мимино

Фото: РИА Новости

Не будем лицемерить: выдающимся драматическим актером Кикабидзе не был, да никогда на это звание и не претендовал. Нет-нет, на кинокарьеру он был так или иначе обречен и в силу известности, и в силу мужественной фактурности. Фактуру благополучно эксплуатировало приключенческое кино («Я, следователь» Георгия Калатозишвили, 1972). Кто ж не помнит коварного мистера Джона Глэбба, резидента ЦРУ в африканском государстве Тразиланд и по совместительству наркобарона, из фильма Владимира Фокина «ТАСС уполномочен заявить» (1984).

Единственным, кто творчески использовал фактурность Бубы, оказался, как ни парадоксально, греческий эмигрант-коммунист Манос Захариас. В его фильме о гражданской войне в Испании «Псевдоним: Лукач» (1977) Кикабидзе азартно сыграл вожака анархистов Дурутти. Огромный, затянутый в кожаную сбрую, отважный и катастрофически недисциплинированный, он вел своих верных бойцов в самоубийственную атаку и сам погибал от выстрела в спину. Несправедливо забытый фильм, несправедливо забытая роль.

Что же касается эксплуатации эстрадной славы Бубы, то ее визитная карточка — «Мелодии Верийского квартала» (1974) Георгия Шенгелая. Милый, слащавый лубок-мюзикл, где Кикабидзе честно отрабатывал столь же слащавый образ фаэтонщика Павле, неудачливого, грустноглазого отца-одиночки.

Еще раз: пусть драматическим актером Буба не был, но он сумел стать чем-то несоизмеримо большим — мифом, архетипом, символом, лицом советского кино.

И произошло это благодаря встрече с Георгием Данелией. Впрочем, сам Данелия подтрунивал: это он, обрусевший грузин, стал известен на исторической родине благодаря Бубе. Но трагикомедия «Не горюй!» (1969), уникальная по сочетанию разухабистого веселья и смертной тоски, в одночасье сделала Бубу не просто всесоюзной звездой.

Его герою, молодому сельскому врачу Бенжамену Глонти, на экране словно передавал звание советского киногрузина номер один сам Серго Закариадзе, легендарный «отец солдата». Недаром же Буба запевал на экране «Шен Хар Венахи», ту самую песню, которую Закариадзе пел в фильме Резо Чхеидзе. Страшно сказать, но в роли доктора Буба положил на обе лопатки самого Жака Бреля, в том же году сыгравшего во французской экранизации повести Клода Тилье, действие которой Данелия перенес в Грузию начала ХХ века. Безусловно, он был инструментом, на котором играл гениальный режиссер, но сколь чутким инструментом.

Всего Данелия и Кикабидзе работали вместе на четырех фильмах. Но ослепительный авантюрист Герцог («Совсем пропащий», 1973) и усталый капитан Фома Каланадзе («Фортуна», 2000) померкли на фоне великого Валико Мизандари, он же Мимино («Мимино», 1977).

Борис Барабанов о Вахтанге Кикабидзе

Валико стал, если угодно, воплощенным символом советского интернационализма и национальной особости. Соединил в себе и национальное самолюбование, и национальную самокритику, и всемирную отзывчивость грузинского народа. Грузил кур на вертолет и мечтал о белоснежных лайнерах. Менял кепку-аэродром на элегантную униформу международного пилота. Хотел Ларису Ивановну и мерз в щегольских штиблетах на московском морозе. Гордо вышагивал «па-аэродрому» с зеленым надувным крокодильчиком и пел по телефону незнакомому собеседнику из Тель-Авива. Не любил плохих людей до такой степени, что кушать не мог, и, уходя от них, невзначай задевал стулом люстру.

И на актуальный вопрос «Что же такое был СССР?» можно с полным правом, невзирая на все, что Буба наговорил об СССР в последние годы жизни, ответить: «Это был Мимино».

Фотогалерея

Каким был Вахтанг Кикабидзе

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Вахтанг Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси в семье журналиста и певицы. По окончании школы он два года учился в Тбилисском государственном университете, после поступил в Тбилисский государственный университет иностранных языков, но его тоже не закончил

Вахтанг Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси в семье журналиста и певицы. По окончании школы он два года учился в Тбилисском государственном университете, после поступил в Тбилисский государственный университет иностранных языков, но его тоже не закончил

Фото: РИА Новости

В 1959 году Кикабидзе начал работать в Тбилисской филармонии и стал выезжать на гастроли в составе грузинской бригады, исполняя песни на грузинском, русском, итальянском и английском языках. Позднее он вместе с друзьями организовал вокально-инструментальные ансамбли «Вело» и «Орэро», в которых был солистом и играл на барабанах

В 1959 году Кикабидзе начал работать в Тбилисской филармонии и стал выезжать на гастроли в составе грузинской бригады, исполняя песни на грузинском, русском, итальянском и английском языках. Позднее он вместе с друзьями организовал вокально-инструментальные ансамбли «Вело» и «Орэро», в которых был солистом и играл на барабанах

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Дебютировал в кино Вахтанг Кикабидзе в 1966 году в комедии Николая Санишвили «Встречи в горах»

Дебютировал в кино Вахтанг Кикабидзе в 1966 году в комедии Николая Санишвили «Встречи в горах»

Фото: Б.Дадвадзе / ТАСС

В 1969 году Вахтанг Кикабидзе сыграл в фильме Георгия Данелии «Не горюй!» роль молодого врача Бенжамена Глонти. По сценарию Бенжамина должен был играть «рыжий, толстый человек», но режиссеру никто не нравился, и ему посоветовали пригласить на кастинг Кикабидзе. На съемочную площадку явился «худой темноволосый парень в драных джинсах, со жвачкой во рту и щелью в зубах». За работу в этом фильме актер получил приз за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале в Картахене в 1970 году &lt;br>На фото слева направо: Вахтанг Кикабидзе, режиссер Георгий Данелия, актер Фрунзик Мкртчян

В 1969 году Вахтанг Кикабидзе сыграл в фильме Георгия Данелии «Не горюй!» роль молодого врача Бенжамена Глонти. По сценарию Бенжамина должен был играть «рыжий, толстый человек», но режиссеру никто не нравился, и ему посоветовали пригласить на кастинг Кикабидзе. На съемочную площадку явился «худой темноволосый парень в драных джинсах, со жвачкой во рту и щелью в зубах». За работу в этом фильме актер получил приз за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале в Картахене в 1970 году
На фото слева направо: Вахтанг Кикабидзе, режиссер Георгий Данелия, актер Фрунзик Мкртчян

Фото: И. Гневашев / РИА Новости

Работа с Георгием Данелией оказалась для Вахтанга Кикабидзе успешной. Фильмы «Не горюй!», «Совсем пропащий», «Фортуна» советская публика встретила на ура. В 1977 году вышла комедия Данелии «Мимино». Там Кикабидзе сыграл одну из своих самых значимых ролей — Валико Мизандари по прозвищу Мимино: пилота вертолета местных авиалиний из горного села, который отправляется в Москву, чтобы попасть в большую авиацию. За эту работу в 1978 году Кикабидзе наградили Государственной премией СССР

Работа с Георгием Данелией оказалась для Вахтанга Кикабидзе успешной. Фильмы «Не горюй!», «Совсем пропащий», «Фортуна» советская публика встретила на ура. В 1977 году вышла комедия Данелии «Мимино». Там Кикабидзе сыграл одну из своих самых значимых ролей — Валико Мизандари по прозвищу Мимино: пилота вертолета местных авиалиний из горного села, который отправляется в Москву, чтобы попасть в большую авиацию. За эту работу в 1978 году Кикабидзе наградили Государственной премией СССР

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В 1984 году Кикабидзе в многосерийном фильме «ТАСС уполномочен заявить» сыграл роль Джона Глэба — заместителя резидента ЦРУ, который готовит в вымышленном африканском государстве Нагония военный переворот, чтобы установить там власть проамериканской военной хунты. За эту роль актер получил премию КГБ СССР

В 1984 году Кикабидзе в многосерийном фильме «ТАСС уполномочен заявить» сыграл роль Джона Глэба — заместителя резидента ЦРУ, который готовит в вымышленном африканском государстве Нагония военный переворот, чтобы установить там власть проамериканской военной хунты. За эту роль актер получил премию КГБ СССР

Фото: Галина Кмит / РИА Новости

В 1965 году Вахтанг Кикабидзе взял в жены балерину Тбилисского академического оперного театра Ирину Кебадзе. У них двое детей: сын Константин и приемная дочь Мария, а также три внука и правнучка. В 2021 году Ирина Кебадзе скончалась

В 1965 году Вахтанг Кикабидзе взял в жены балерину Тбилисского академического оперного театра Ирину Кебадзе. У них двое детей: сын Константин и приемная дочь Мария, а также три внука и правнучка. В 2021 году Ирина Кебадзе скончалась

Фото: Шерстенников Лев / Фотоархив журнала «Огонёк»

Георгий Данелия готовил для Кикабидзе одну из главных ролей в культовом фильме 1986 года «Кин-дза-дза!», однако врачи не разрешили актеру сниматься в пустыне. Но в галактику Кин-дза-дза ему все равно удалось попасть: он озвучил роль главы контрабандистов в мультфильме 2013 года «Ку! Кин-дза-дза»

Георгий Данелия готовил для Кикабидзе одну из главных ролей в культовом фильме 1986 года «Кин-дза-дза!», однако врачи не разрешили актеру сниматься в пустыне. Но в галактику Кин-дза-дза ему все равно удалось попасть: он озвучил роль главы контрабандистов в мультфильме 2013 года «Ку! Кин-дза-дза»

19 июля 2008 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о присуждении ордена Дружбы Вахтангу Кикабидзе по случаю юбилея артиста. В тот год ему исполнялось 70 лет. Кикабидзе отказался от получения ордена на фоне российско-грузинского конфликта, но сказал, что с симпатией относится к российскому народу

19 июля 2008 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о присуждении ордена Дружбы Вахтангу Кикабидзе по случаю юбилея артиста. В тот год ему исполнялось 70 лет. Кикабидзе отказался от получения ордена на фоне российско-грузинского конфликта, но сказал, что с симпатией относится к российскому народу

Фото: Олег Булдаков / ТАСС

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили — поклонник Вахтанга Кикабидзе. Об одной из встреч с Саакашвили актер вспоминал в интервью “Ъ”: «Сидели как-то с семьей на мой день рождения. Сидим, смотрим телевизор. Вдруг дверь открывается, автоматчик какой-то входит и говорит: &quot;К вам президент&quot;. Приятно. Сидели, анекдоты рассказывали»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили — поклонник Вахтанга Кикабидзе. Об одной из встреч с Саакашвили актер вспоминал в интервью “Ъ”: «Сидели как-то с семьей на мой день рождения. Сидим, смотрим телевизор. Вдруг дверь открывается, автоматчик какой-то входит и говорит: "К вам президент". Приятно. Сидели, анекдоты рассказывали»

Фото: Александр Климчук / ТАСС

В 2011 году в Тбилиси открыли памятник героям фильма «Мимино» авторства Зураба Церетели. Изначально скульптурную композицию планировали установить в Москве на Чистых прудах, но проект не был реализован. Как считает сам Кикабидзе, по указанию российского правительства

В 2011 году в Тбилиси открыли памятник героям фильма «Мимино» авторства Зураба Церетели. Изначально скульптурную композицию планировали установить в Москве на Чистых прудах, но проект не был реализован. Как считает сам Кикабидзе, по указанию российского правительства

Фото: РИА Новости

В российско-украинском конфликте Вахтанг Кикабидзе занял украинскую сторону. «Если бы я был молодым, я бы тоже сейчас был в АТО и сопротивлялся, защищая честь страны»,— сказал он в 2014 году в интервью украинскому изданию «Сегодня». В 2015 году он дал сольный концерт в Киеве. Выступление артист посвятил памяти погибших во время событий на Майдане

В российско-украинском конфликте Вахтанг Кикабидзе занял украинскую сторону. «Если бы я был молодым, я бы тоже сейчас был в АТО и сопротивлялся, защищая честь страны»,— сказал он в 2014 году в интервью украинскому изданию «Сегодня». В 2015 году он дал сольный концерт в Киеве. Выступление артист посвятил памяти погибших во время событий на Майдане

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В 2020 году Вахтанг Кикабидзе был избран в парламент Грузии от партии «Единое национальное движение». О смерти Вахтанга Кикабидзе 15 января 2023 года сообщили грузинские СМИ. По их данным, актер серьезно болел в последнее время

В 2020 году Вахтанг Кикабидзе был избран в парламент Грузии от партии «Единое национальное движение». О смерти Вахтанга Кикабидзе 15 января 2023 года сообщили грузинские СМИ. По их данным, актер серьезно болел в последнее время

Фото: Коммерсантъ / Иван Коваленко  /  купить фото

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Вахтанг Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси в семье журналиста и певицы. По окончании школы он два года учился в Тбилисском государственном университете, после поступил в Тбилисский государственный университет иностранных языков, но его тоже не закончил

Фото: РИА Новости

В 1959 году Кикабидзе начал работать в Тбилисской филармонии и стал выезжать на гастроли в составе грузинской бригады, исполняя песни на грузинском, русском, итальянском и английском языках. Позднее он вместе с друзьями организовал вокально-инструментальные ансамбли «Вело» и «Орэро», в которых был солистом и играл на барабанах

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Дебютировал в кино Вахтанг Кикабидзе в 1966 году в комедии Николая Санишвили «Встречи в горах»

Фото: Б.Дадвадзе / ТАСС

В 1969 году Вахтанг Кикабидзе сыграл в фильме Георгия Данелии «Не горюй!» роль молодого врача Бенжамена Глонти. По сценарию Бенжамина должен был играть «рыжий, толстый человек», но режиссеру никто не нравился, и ему посоветовали пригласить на кастинг Кикабидзе. На съемочную площадку явился «худой темноволосый парень в драных джинсах, со жвачкой во рту и щелью в зубах». За работу в этом фильме актер получил приз за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале в Картахене в 1970 году
На фото слева направо: Вахтанг Кикабидзе, режиссер Георгий Данелия, актер Фрунзик Мкртчян

Фото: И. Гневашев / РИА Новости

Работа с Георгием Данелией оказалась для Вахтанга Кикабидзе успешной. Фильмы «Не горюй!», «Совсем пропащий», «Фортуна» советская публика встретила на ура. В 1977 году вышла комедия Данелии «Мимино». Там Кикабидзе сыграл одну из своих самых значимых ролей — Валико Мизандари по прозвищу Мимино: пилота вертолета местных авиалиний из горного села, который отправляется в Москву, чтобы попасть в большую авиацию. За эту работу в 1978 году Кикабидзе наградили Государственной премией СССР

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В 1984 году Кикабидзе в многосерийном фильме «ТАСС уполномочен заявить» сыграл роль Джона Глэба — заместителя резидента ЦРУ, который готовит в вымышленном африканском государстве Нагония военный переворот, чтобы установить там власть проамериканской военной хунты. За эту роль актер получил премию КГБ СССР

Фото: Галина Кмит / РИА Новости

В 1965 году Вахтанг Кикабидзе взял в жены балерину Тбилисского академического оперного театра Ирину Кебадзе. У них двое детей: сын Константин и приемная дочь Мария, а также три внука и правнучка. В 2021 году Ирина Кебадзе скончалась

Фото: Шерстенников Лев / Фотоархив журнала «Огонёк»

Георгий Данелия готовил для Кикабидзе одну из главных ролей в культовом фильме 1986 года «Кин-дза-дза!», однако врачи не разрешили актеру сниматься в пустыне. Но в галактику Кин-дза-дза ему все равно удалось попасть: он озвучил роль главы контрабандистов в мультфильме 2013 года «Ку! Кин-дза-дза»

19 июля 2008 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о присуждении ордена Дружбы Вахтангу Кикабидзе по случаю юбилея артиста. В тот год ему исполнялось 70 лет. Кикабидзе отказался от получения ордена на фоне российско-грузинского конфликта, но сказал, что с симпатией относится к российскому народу

Фото: Олег Булдаков / ТАСС

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили — поклонник Вахтанга Кикабидзе. Об одной из встреч с Саакашвили актер вспоминал в интервью “Ъ”: «Сидели как-то с семьей на мой день рождения. Сидим, смотрим телевизор. Вдруг дверь открывается, автоматчик какой-то входит и говорит: "К вам президент". Приятно. Сидели, анекдоты рассказывали»

Фото: Александр Климчук / ТАСС

В 2011 году в Тбилиси открыли памятник героям фильма «Мимино» авторства Зураба Церетели. Изначально скульптурную композицию планировали установить в Москве на Чистых прудах, но проект не был реализован. Как считает сам Кикабидзе, по указанию российского правительства

Фото: РИА Новости

В российско-украинском конфликте Вахтанг Кикабидзе занял украинскую сторону. «Если бы я был молодым, я бы тоже сейчас был в АТО и сопротивлялся, защищая честь страны»,— сказал он в 2014 году в интервью украинскому изданию «Сегодня». В 2015 году он дал сольный концерт в Киеве. Выступление артист посвятил памяти погибших во время событий на Майдане

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В 2020 году Вахтанг Кикабидзе был избран в парламент Грузии от партии «Единое национальное движение». О смерти Вахтанга Кикабидзе 15 января 2023 года сообщили грузинские СМИ. По их данным, актер серьезно болел в последнее время

Фото: Коммерсантъ / Иван Коваленко  /  купить фото

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  • Газета «Коммерсантъ» №6/П от 16.01.2023, стр. 11

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