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Коммерсантъ FM
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Счастливый барабанщик

Умер Вахтанг Кикабидзе

В Тбилиси на 85-м году жизни умер певец и актер Вахтанг Кикабидзе, который десятилетиями олицетворял дружбу России и Грузии, а потом стал олицетворением их вражды.

Певец, актер, народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе

Певец, актер, народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Певец, актер, народный артист Грузии Вахтанг Кикабидзе

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Отец Вахтанга Кикабидзе Константин Николаевич пропал без вести на фронте, когда Вахтангу Константиновичу было всего четыре года, но отец словно всегда стоял за его спиной — артист вспоминал его во всех интервью, и фрагмент из фильма «Мимино», где герой Евгения Леонова ошибочно принимает Валико Мизандари за сына своего погибшего друга, был эхом биографии самого Кикабидзе.

Мать Кикабидзе принадлежала к дворянскому роду Багратиони и прожила 87 лет — вполне обычная цифра для кавказских долгожителей. Она была певицей. Вахтанг поначалу семейную традицию продолжать не собирался, высшее образование получил как филолог, а на сцене появился как барабанщик. «Моя мама как-то встретила свою подругу, которую много лет не видела,— рассказывал Кикабидзе в интервью “Ъ”.— Спрашивает: "Как твои дети?" Подруга отвечает: "Один сын ректор института, другой — физик. А твой что делает?" А мама покраснела и глаза опустила: "Он барабанщик"».

В 1960-е годы Вахтанг Кикабидзе одновременно пел в квартете «Диэло» и стучал в барабаны в легендарном ансамбле «Орэра». Это было уникальное явление мирового масштаба — фольклор, джаз и поп-музыка, переплетенные в одном музыкальном пространстве. Если сегодня посмотреть в YouTube старые ролики ансамбля, впечатление просто космическое. У Кикабидзе-барабанщика были свой стиль и невероятный исполнительский темперамент, недаром буквально на следующий год после поступления на работу в коллектив он как барабанщик получил первую премию на музыкальном конкурсе в рамках выставки «Экспо-67» в Канаде.

В «Орэре» Кикабидзе работал с другой легендой — Нани Брегвадзе. На протяжении десятилетий они оставались главными грузином и грузинкой советской эстрады. Фактически именно они задали для всесоюзной аудитории стандарт того самого душевного, терпко-сладкого грузинского пения, которое способно растопить лед и проникает в самую душу. В репертуаре Кикабидзе были настоящие шедевры вроде песни Георгия Мовсесяна на стихи Роберта Рождественского «Мои года — мое богатство», были номера вполне рядовые, но хриплый и одновременно мелодически богатый вокал певца делал любой его концерт одним большим грузинским застольем.

Вахтанг Кикабидзе как архетип советского кино

Во второй половине 1960-х Вахтанг Кикабидзе начал активно сниматься в кино. Тогда же страна узнала его прозвище — Буба. С фильма «Не горюй!» (1969) началась история самого популярного альянса советского грузинского кино — Вахтанга Кикабидзе, Георгия Данелии и Гии Канчели. «Феномен Кикабидзе я рассматриваю в двух плоскостях,— рассказывал автору этих строк в 2016 году композитор Гия Канчели.— Это очень обаятельный и мягкий певец со своим амплуа и это герой фильмов Георгия Николаевича Данелии. Это два разных Кикабидзе».

Если Кикабидзе давали главную роль, он не упускал случая спеть, и песня немедленно становилась большим шлягером.

Но с «Чито-гврито» из «Мимино» не сравнится ничто. Вертолет с висящей на тросе коровой и перестук ударных из «Чито-гврито» — один из образов, намертво вклеенных в советское коллективное бессознательное.

Конфликт России и Грузии 2008 года полностью изменил отношения Кикабидзе с Россией, но не с россиянами. Он больше никогда не пел в России и не выступал на российском телевидении, хотя иногда снимался в российском кино. Он планомерно поддерживал Михаила Саакашвили и даже сам стал политиком — состоял в партии «Единое национальное движение» и прошел в парламент. В декабре 2022 года Кикабидзе успел посетить Саакашвили в военном госпитале в Гори. После 2014 года певец активно поддерживал Украину в ее противостоянии с Россией.

В любом интервью он всячески давал понять, что в его понимании есть разница между «сценариями, которые пишутся в Кремле» и русским народом с его культурой.

«У меня в доме все дети по-русски чисто говорят,— настаивал Кикабидзе.— Читают Пушкина, Тургенева, Лермонтова. Культуры очень связаны, это две православные страны. Но если вы хотели Советский Союз, не надо было его разваливать. А сейчас уже поздно, колбасу за два двадцать не вернуть».

Вахтанг Кикабидзе искренне, всей душой ненавидел советскую власть и многократно рассказывал о том, как в школе чистил обувь пионерским галстуком и как накрыл праздничный стол, когда Союз распался. Однако вряд ли возможно представить себе феномен Кикабидзе вне истории СССР, как и феномен самой Грузии нового и новейшего времени в отрыве от многолетнего соседства с Россией.

Существенная часть его жизни проходила в больничных палатах, но на концертах он был таким, каким его любила публика.

«Он три раза в неделю на диализе. Единственное, где он оживает,— это на сцене, перед публикой, которая его обожает,— говорил Гия Канчели.— Если у вас появится возможность встретиться и поговорить с ним вне сцены, перед вами просто полумертвый человек».

Тем не менее на любом концерте и в любом интервью Кикабидзе находилось место для доброй грузинской остроты или анекдота. «Мне сделали очень серьезную операцию в Москве, опухоль была,— рассказывал Вахтанг Константинович “Ъ”.— Три месяца не курил. На третий день после того, как я вышел из больницы, умерла моя тетя, мамина сестра. Я ее очень любил. Когда узнал, снова стал курить. Потом был консилиум. Я шел на четвертый этаж к врачам и думал: если скажут, что нельзя курить, выпрыгну в окно к чертовой матери. Они спросили: "Давно курите?" — "С девяти лет".— "Не бросайте ни в коем случае". И я, такой счастливый, сразу две сигареты прикурил и пошел».

Борис Барабанов

Фотогалерея

Каким был Вахтанг Кикабидзе

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Вахтанг Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси в семье журналиста и певицы. По окончании школы он два года учился в Тбилисском государственном университете, после поступил в Тбилисский государственный университет иностранных языков, но его тоже не закончил

Вахтанг Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси в семье журналиста и певицы. По окончании школы он два года учился в Тбилисском государственном университете, после поступил в Тбилисский государственный университет иностранных языков, но его тоже не закончил

Фото: РИА Новости

В 1959 году Кикабидзе начал работать в Тбилисской филармонии и стал выезжать на гастроли в составе грузинской бригады, исполняя песни на грузинском, русском, итальянском и английском языках. Позднее он вместе с друзьями организовал вокально-инструментальные ансамбли «Вело» и «Орэро», в которых был солистом и играл на барабанах

В 1959 году Кикабидзе начал работать в Тбилисской филармонии и стал выезжать на гастроли в составе грузинской бригады, исполняя песни на грузинском, русском, итальянском и английском языках. Позднее он вместе с друзьями организовал вокально-инструментальные ансамбли «Вело» и «Орэро», в которых был солистом и играл на барабанах

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Дебютировал в кино Вахтанг Кикабидзе в 1966 году в комедии Николая Санишвили «Встречи в горах»

Дебютировал в кино Вахтанг Кикабидзе в 1966 году в комедии Николая Санишвили «Встречи в горах»

Фото: Б.Дадвадзе / ТАСС

В 1969 году Вахтанг Кикабидзе сыграл в фильме Георгия Данелии «Не горюй!» роль молодого врача Бенжамена Глонти. По сценарию Бенжамина должен был играть «рыжий, толстый человек», но режиссеру никто не нравился, и ему посоветовали пригласить на кастинг Кикабидзе. На съемочную площадку явился «худой темноволосый парень в драных джинсах, со жвачкой во рту и щелью в зубах». За работу в этом фильме актер получил приз за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале в Картахене в 1970 году &lt;br>На фото слева направо: Вахтанг Кикабидзе, режиссер Георгий Данелия, актер Фрунзик Мкртчян

В 1969 году Вахтанг Кикабидзе сыграл в фильме Георгия Данелии «Не горюй!» роль молодого врача Бенжамена Глонти. По сценарию Бенжамина должен был играть «рыжий, толстый человек», но режиссеру никто не нравился, и ему посоветовали пригласить на кастинг Кикабидзе. На съемочную площадку явился «худой темноволосый парень в драных джинсах, со жвачкой во рту и щелью в зубах». За работу в этом фильме актер получил приз за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале в Картахене в 1970 году
На фото слева направо: Вахтанг Кикабидзе, режиссер Георгий Данелия, актер Фрунзик Мкртчян

Фото: И. Гневашев / РИА Новости

Работа с Георгием Данелией оказалась для Вахтанга Кикабидзе успешной. Фильмы «Не горюй!», «Совсем пропащий», «Фортуна» советская публика встретила на ура. В 1977 году вышла комедия Данелии «Мимино». Там Кикабидзе сыграл одну из своих самых значимых ролей — Валико Мизандари по прозвищу Мимино: пилота вертолета местных авиалиний из горного села, который отправляется в Москву, чтобы попасть в большую авиацию. За эту работу в 1978 году Кикабидзе наградили Государственной премией СССР

Работа с Георгием Данелией оказалась для Вахтанга Кикабидзе успешной. Фильмы «Не горюй!», «Совсем пропащий», «Фортуна» советская публика встретила на ура. В 1977 году вышла комедия Данелии «Мимино». Там Кикабидзе сыграл одну из своих самых значимых ролей — Валико Мизандари по прозвищу Мимино: пилота вертолета местных авиалиний из горного села, который отправляется в Москву, чтобы попасть в большую авиацию. За эту работу в 1978 году Кикабидзе наградили Государственной премией СССР

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В 1984 году Кикабидзе в многосерийном фильме «ТАСС уполномочен заявить» сыграл роль Джона Глэба — заместителя резидента ЦРУ, который готовит в вымышленном африканском государстве Нагония военный переворот, чтобы установить там власть проамериканской военной хунты. За эту роль актер получил премию КГБ СССР

В 1984 году Кикабидзе в многосерийном фильме «ТАСС уполномочен заявить» сыграл роль Джона Глэба — заместителя резидента ЦРУ, который готовит в вымышленном африканском государстве Нагония военный переворот, чтобы установить там власть проамериканской военной хунты. За эту роль актер получил премию КГБ СССР

Фото: Галина Кмит / РИА Новости

В 1965 году Вахтанг Кикабидзе взял в жены балерину Тбилисского академического оперного театра Ирину Кебадзе. У них двое детей: сын Константин и приемная дочь Мария, а также три внука и правнучка. В 2021 году Ирина Кебадзе скончалась

В 1965 году Вахтанг Кикабидзе взял в жены балерину Тбилисского академического оперного театра Ирину Кебадзе. У них двое детей: сын Константин и приемная дочь Мария, а также три внука и правнучка. В 2021 году Ирина Кебадзе скончалась

Фото: Шерстенников Лев / Фотоархив журнала «Огонёк»

Георгий Данелия готовил для Кикабидзе одну из главных ролей в культовом фильме 1986 года «Кин-дза-дза!», однако врачи не разрешили актеру сниматься в пустыне. Но в галактику Кин-дза-дза ему все равно удалось попасть: он озвучил роль главы контрабандистов в мультфильме 2013 года «Ку! Кин-дза-дза»

Георгий Данелия готовил для Кикабидзе одну из главных ролей в культовом фильме 1986 года «Кин-дза-дза!», однако врачи не разрешили актеру сниматься в пустыне. Но в галактику Кин-дза-дза ему все равно удалось попасть: он озвучил роль главы контрабандистов в мультфильме 2013 года «Ку! Кин-дза-дза»

19 июля 2008 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о присуждении ордена Дружбы Вахтангу Кикабидзе по случаю юбилея артиста. В тот год ему исполнялось 70 лет. Кикабидзе отказался от получения ордена на фоне российско-грузинского конфликта, но сказал, что с симпатией относится к российскому народу

19 июля 2008 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о присуждении ордена Дружбы Вахтангу Кикабидзе по случаю юбилея артиста. В тот год ему исполнялось 70 лет. Кикабидзе отказался от получения ордена на фоне российско-грузинского конфликта, но сказал, что с симпатией относится к российскому народу

Фото: Олег Булдаков / ТАСС

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили — поклонник Вахтанга Кикабидзе. Об одной из встреч с Саакашвили актер вспоминал в интервью “Ъ”: «Сидели как-то с семьей на мой день рождения. Сидим, смотрим телевизор. Вдруг дверь открывается, автоматчик какой-то входит и говорит: &quot;К вам президент&quot;. Приятно. Сидели, анекдоты рассказывали»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили — поклонник Вахтанга Кикабидзе. Об одной из встреч с Саакашвили актер вспоминал в интервью “Ъ”: «Сидели как-то с семьей на мой день рождения. Сидим, смотрим телевизор. Вдруг дверь открывается, автоматчик какой-то входит и говорит: "К вам президент". Приятно. Сидели, анекдоты рассказывали»

Фото: Александр Климчук / ТАСС

В 2011 году в Тбилиси открыли памятник героям фильма «Мимино» авторства Зураба Церетели. Изначально скульптурную композицию планировали установить в Москве на Чистых прудах, но проект не был реализован. Как считает сам Кикабидзе, по указанию российского правительства

В 2011 году в Тбилиси открыли памятник героям фильма «Мимино» авторства Зураба Церетели. Изначально скульптурную композицию планировали установить в Москве на Чистых прудах, но проект не был реализован. Как считает сам Кикабидзе, по указанию российского правительства

Фото: РИА Новости

В российско-украинском конфликте Вахтанг Кикабидзе занял украинскую сторону. «Если бы я был молодым, я бы тоже сейчас был в АТО и сопротивлялся, защищая честь страны»,— сказал он в 2014 году в интервью украинскому изданию «Сегодня». В 2015 году он дал сольный концерт в Киеве. Выступление артист посвятил памяти погибших во время событий на Майдане

В российско-украинском конфликте Вахтанг Кикабидзе занял украинскую сторону. «Если бы я был молодым, я бы тоже сейчас был в АТО и сопротивлялся, защищая честь страны»,— сказал он в 2014 году в интервью украинскому изданию «Сегодня». В 2015 году он дал сольный концерт в Киеве. Выступление артист посвятил памяти погибших во время событий на Майдане

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В 2020 году Вахтанг Кикабидзе был избран в парламент Грузии от партии «Единое национальное движение». О смерти Вахтанга Кикабидзе 15 января 2023 года сообщили грузинские СМИ. По их данным, актер серьезно болел в последнее время

В 2020 году Вахтанг Кикабидзе был избран в парламент Грузии от партии «Единое национальное движение». О смерти Вахтанга Кикабидзе 15 января 2023 года сообщили грузинские СМИ. По их данным, актер серьезно болел в последнее время

Фото: Коммерсантъ / Иван Коваленко  /  купить фото

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Вахтанг Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси в семье журналиста и певицы. По окончании школы он два года учился в Тбилисском государственном университете, после поступил в Тбилисский государственный университет иностранных языков, но его тоже не закончил

Фото: РИА Новости

В 1959 году Кикабидзе начал работать в Тбилисской филармонии и стал выезжать на гастроли в составе грузинской бригады, исполняя песни на грузинском, русском, итальянском и английском языках. Позднее он вместе с друзьями организовал вокально-инструментальные ансамбли «Вело» и «Орэро», в которых был солистом и играл на барабанах

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Дебютировал в кино Вахтанг Кикабидзе в 1966 году в комедии Николая Санишвили «Встречи в горах»

Фото: Б.Дадвадзе / ТАСС

В 1969 году Вахтанг Кикабидзе сыграл в фильме Георгия Данелии «Не горюй!» роль молодого врача Бенжамена Глонти. По сценарию Бенжамина должен был играть «рыжий, толстый человек», но режиссеру никто не нравился, и ему посоветовали пригласить на кастинг Кикабидзе. На съемочную площадку явился «худой темноволосый парень в драных джинсах, со жвачкой во рту и щелью в зубах». За работу в этом фильме актер получил приз за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале в Картахене в 1970 году
На фото слева направо: Вахтанг Кикабидзе, режиссер Георгий Данелия, актер Фрунзик Мкртчян

Фото: И. Гневашев / РИА Новости

Работа с Георгием Данелией оказалась для Вахтанга Кикабидзе успешной. Фильмы «Не горюй!», «Совсем пропащий», «Фортуна» советская публика встретила на ура. В 1977 году вышла комедия Данелии «Мимино». Там Кикабидзе сыграл одну из своих самых значимых ролей — Валико Мизандари по прозвищу Мимино: пилота вертолета местных авиалиний из горного села, который отправляется в Москву, чтобы попасть в большую авиацию. За эту работу в 1978 году Кикабидзе наградили Государственной премией СССР

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В 1984 году Кикабидзе в многосерийном фильме «ТАСС уполномочен заявить» сыграл роль Джона Глэба — заместителя резидента ЦРУ, который готовит в вымышленном африканском государстве Нагония военный переворот, чтобы установить там власть проамериканской военной хунты. За эту роль актер получил премию КГБ СССР

Фото: Галина Кмит / РИА Новости

В 1965 году Вахтанг Кикабидзе взял в жены балерину Тбилисского академического оперного театра Ирину Кебадзе. У них двое детей: сын Константин и приемная дочь Мария, а также три внука и правнучка. В 2021 году Ирина Кебадзе скончалась

Фото: Шерстенников Лев / Фотоархив журнала «Огонёк»

Георгий Данелия готовил для Кикабидзе одну из главных ролей в культовом фильме 1986 года «Кин-дза-дза!», однако врачи не разрешили актеру сниматься в пустыне. Но в галактику Кин-дза-дза ему все равно удалось попасть: он озвучил роль главы контрабандистов в мультфильме 2013 года «Ку! Кин-дза-дза»

19 июля 2008 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о присуждении ордена Дружбы Вахтангу Кикабидзе по случаю юбилея артиста. В тот год ему исполнялось 70 лет. Кикабидзе отказался от получения ордена на фоне российско-грузинского конфликта, но сказал, что с симпатией относится к российскому народу

Фото: Олег Булдаков / ТАСС

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили — поклонник Вахтанга Кикабидзе. Об одной из встреч с Саакашвили актер вспоминал в интервью “Ъ”: «Сидели как-то с семьей на мой день рождения. Сидим, смотрим телевизор. Вдруг дверь открывается, автоматчик какой-то входит и говорит: "К вам президент". Приятно. Сидели, анекдоты рассказывали»

Фото: Александр Климчук / ТАСС

В 2011 году в Тбилиси открыли памятник героям фильма «Мимино» авторства Зураба Церетели. Изначально скульптурную композицию планировали установить в Москве на Чистых прудах, но проект не был реализован. Как считает сам Кикабидзе, по указанию российского правительства

Фото: РИА Новости

В российско-украинском конфликте Вахтанг Кикабидзе занял украинскую сторону. «Если бы я был молодым, я бы тоже сейчас был в АТО и сопротивлялся, защищая честь страны»,— сказал он в 2014 году в интервью украинскому изданию «Сегодня». В 2015 году он дал сольный концерт в Киеве. Выступление артист посвятил памяти погибших во время событий на Майдане

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В 2020 году Вахтанг Кикабидзе был избран в парламент Грузии от партии «Единое национальное движение». О смерти Вахтанга Кикабидзе 15 января 2023 года сообщили грузинские СМИ. По их данным, актер серьезно болел в последнее время

Фото: Коммерсантъ / Иван Коваленко  /  купить фото

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  • Газета «Коммерсантъ» №6/П от 16.01.2023, стр. 11

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