Стоящее и будущее

Данные об инфляции в конце 2022 и начале 2023 года демонстрируют довольно быстрое исчерпание повышенного инфляционного давления. Годовой прирост индекса потребцен, составивший 11,94%, не ухудшила даже нестандартная динамика услуг, а в начале 2023 года традиционный «пересмотр ценников» менее активен, чем в прошлом. Тем не менее итоги года с точки зрения потребительской инфляции — более 15% прироста цен на товары и более 10% — на услуги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Девальвационный инфляционный всплеск в прошлом году с переменным успехом боролся с ограниченным спросом

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Девальвационный инфляционный всплеск в прошлом году с переменным успехом боролся с ограниченным спросом

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Росстатом в пятницу опубликованы подробные декабрьские и годовые данные по динамике индекса потребительских цен. Декабрь с точки зрения ценообразования — один из важнейших месяцев в году, и слабость всплеска новогоднего потребления на стыке 2022/2023 годов сводка зафиксировала.

Формально последний месяц прошлого года дал номинальный прирост цен к ноябрю 2022 года в 0,78% (год назад — 0,82%). На прошлой неделе уже были опубликованы данные об инфляции в первую декаду января: это прирост ИПЦ на 0,24% против 0,56% за сопоставимый период год назад. Тем не менее очевидно, что на деле январская динамика даже несколько хуже декабрьской: в конце года показатели маскировали внеурочный (перенесенный правительством на ноябрь-декабрь со стандартных сроков) пересмотр цен на коммунальные услуги. Это вызвало в декабре также нестандартный всплеск цен на услуги более чем на 2%. Без этих факторов новогодняя инфляция уже довольно низка, без плодоовощной продукции (рост на 5,83% за месяц — впрочем, цены на эти товары за год все равно упали почти на 2%) она была бы практически нулевой, а без индексации цен на услуги — отрицательной: базовый индекс потребцен за декабрь 2022 года даже символически снизился на 0,03%. По мнению аналитиков Райффайзенбанка, недельная инфляция в начале года «даже удержалась в слабо отрицательной области — 0,05% н./н.».

Годовые итоги динамики ценовых индексов, тем не менее, вполне чувствительны. Комплекс обстоятельств и событий, инициированных в марте 2022 года началом военной операции РФ на Украине, привел к росту цен на продукты питания в 2022 году по отношению к 2021 году на 14,91%, на непродовольственные товары на 15,2%, на услуги — на 10,06%. В этих финальных показателях де-факто скрыта величина «инфляционного налога» 2022 года, определенного нестабильностью рубля в первой половине года, разрушением логистических цепочек и снижением стабилизирующего цены конкурентного давления импорта и местного производства международных компаний, покинувших Россию,— а снижали уровень инфляции спад внутреннего спроса (отчасти вызванный не снижением реальных доходов, а ростом сбережений) и импортозамещение в потребительской корзине, в какой-то части сопровождающееся упрощением ассортимента и замещением менее качественными товарами более качественных. Среди наиболее подорожавших в 2022 году групп потребительских товаров — бытовая химия (рост на 27,35% за год), электротовары кроме электроники (20,08%), стройматериалы (13,9%). Инфляция на топливном рынке в 2022 году практически отсутствовала — цены на бензин за год выросли на 4,46%, это даже меньше, чем рост цен на одежду и обувь (7–8%).

Годовые цены на услуги выросли для большинства их групп на 4–6% — исключением были медицинские и оздоровительные, бытовые и транспортные (рост цен на 10%), услуги страхования (рост стоимости почти на 21%) и услуги по организации зарубежного туризма, подорожавшие на 53,95% и, таким образом, вернувшиеся в статус престижного и элитного потребления. Динамика услуг ЖКХ схожа с прочими услугами, за исключением взносов на капремонт — они выросли за год на 8,75% в сравнении с ростом цен на коммунальные услуги в целом на 4,81%.

Краткосрочное будущее инфляции формально не может не быть блестящим — «эффект базы» прошлого года неизбежно будет снижать ИПЦ в измерении «год к году» очень быстро. Впрочем, само по себе ценовое давление в конце 2022 года и в начале 2023 года аналитики оценивают как по-прежнему довольно высокое. Telegram-канал «Твердые цифры», в частности, обращает внимание на темпы прироста цен в нерегулируемых услугах в декабре (6,7% в сезонно-скорректированном измерении), что, как предполагается, нужно объяснять нехваткой (и, соответственно, удорожанием) рабочей силы в секторе, где затраты на труд составляют высокую долю издержек. Отметим, что цены услуг росли в 2022 году медленнее, чем цены товаров,— рационально предполагать, что в первом полугодии 2023 года они продолжат «догонять» размеры инфляционного налога на товарном рынке.

Дмитрий Бутрин