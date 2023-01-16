Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Стоящее и будущее

Росстат определил ставки инфляционного налога за прошлый год

Данные об инфляции в конце 2022 и начале 2023 года демонстрируют довольно быстрое исчерпание повышенного инфляционного давления. Годовой прирост индекса потребцен, составивший 11,94%, не ухудшила даже нестандартная динамика услуг, а в начале 2023 года традиционный «пересмотр ценников» менее активен, чем в прошлом. Тем не менее итоги года с точки зрения потребительской инфляции — более 15% прироста цен на товары и более 10% — на услуги.

Девальвационный инфляционный всплеск в прошлом году с переменным успехом боролся с ограниченным спросом

Девальвационный инфляционный всплеск в прошлом году с переменным успехом боролся с ограниченным спросом

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Девальвационный инфляционный всплеск в прошлом году с переменным успехом боролся с ограниченным спросом

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Росстатом в пятницу опубликованы подробные декабрьские и годовые данные по динамике индекса потребительских цен. Декабрь с точки зрения ценообразования — один из важнейших месяцев в году, и слабость всплеска новогоднего потребления на стыке 2022/2023 годов сводка зафиксировала.

Формально последний месяц прошлого года дал номинальный прирост цен к ноябрю 2022 года в 0,78% (год назад — 0,82%). На прошлой неделе уже были опубликованы данные об инфляции в первую декаду января: это прирост ИПЦ на 0,24% против 0,56% за сопоставимый период год назад. Тем не менее очевидно, что на деле январская динамика даже несколько хуже декабрьской: в конце года показатели маскировали внеурочный (перенесенный правительством на ноябрь-декабрь со стандартных сроков) пересмотр цен на коммунальные услуги. Это вызвало в декабре также нестандартный всплеск цен на услуги более чем на 2%. Без этих факторов новогодняя инфляция уже довольно низка, без плодоовощной продукции (рост на 5,83% за месяц — впрочем, цены на эти товары за год все равно упали почти на 2%) она была бы практически нулевой, а без индексации цен на услуги — отрицательной: базовый индекс потребцен за декабрь 2022 года даже символически снизился на 0,03%. По мнению аналитиков Райффайзенбанка, недельная инфляция в начале года «даже удержалась в слабо отрицательной области — 0,05% н./н.».

Годовые итоги динамики ценовых индексов, тем не менее, вполне чувствительны. Комплекс обстоятельств и событий, инициированных в марте 2022 года началом военной операции РФ на Украине, привел к росту цен на продукты питания в 2022 году по отношению к 2021 году на 14,91%, на непродовольственные товары на 15,2%, на услуги — на 10,06%. В этих финальных показателях де-факто скрыта величина «инфляционного налога» 2022 года, определенного нестабильностью рубля в первой половине года, разрушением логистических цепочек и снижением стабилизирующего цены конкурентного давления импорта и местного производства международных компаний, покинувших Россию,— а снижали уровень инфляции спад внутреннего спроса (отчасти вызванный не снижением реальных доходов, а ростом сбережений) и импортозамещение в потребительской корзине, в какой-то части сопровождающееся упрощением ассортимента и замещением менее качественными товарами более качественных. Среди наиболее подорожавших в 2022 году групп потребительских товаров — бытовая химия (рост на 27,35% за год), электротовары кроме электроники (20,08%), стройматериалы (13,9%). Инфляция на топливном рынке в 2022 году практически отсутствовала — цены на бензин за год выросли на 4,46%, это даже меньше, чем рост цен на одежду и обувь (7–8%).

Годовые цены на услуги выросли для большинства их групп на 4–6% — исключением были медицинские и оздоровительные, бытовые и транспортные (рост цен на 10%), услуги страхования (рост стоимости почти на 21%) и услуги по организации зарубежного туризма, подорожавшие на 53,95% и, таким образом, вернувшиеся в статус престижного и элитного потребления. Динамика услуг ЖКХ схожа с прочими услугами, за исключением взносов на капремонт — они выросли за год на 8,75% в сравнении с ростом цен на коммунальные услуги в целом на 4,81%.

Краткосрочное будущее инфляции формально не может не быть блестящим — «эффект базы» прошлого года неизбежно будет снижать ИПЦ в измерении «год к году» очень быстро. Впрочем, само по себе ценовое давление в конце 2022 года и в начале 2023 года аналитики оценивают как по-прежнему довольно высокое. Telegram-канал «Твердые цифры», в частности, обращает внимание на темпы прироста цен в нерегулируемых услугах в декабре (6,7% в сезонно-скорректированном измерении), что, как предполагается, нужно объяснять нехваткой (и, соответственно, удорожанием) рабочей силы в секторе, где затраты на труд составляют высокую долю издержек. Отметим, что цены услуг росли в 2022 году медленнее, чем цены товаров,— рационально предполагать, что в первом полугодии 2023 года они продолжат «догонять» размеры инфляционного налога на товарном рынке.

Дмитрий Бутрин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...