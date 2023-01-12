Домохозяйства достали заначку на Новый год

Косвенные индикаторы свидетельствуют, что частный спрос в последнюю неделю 2022 года все же оживился — хотя показатели большей части декабря не предвещали заметного традиционного всплеска предновогодних трат (см. “Ъ” от 30 декабря). По данным «Сбериндекса», который отслеживает траты физлиц по картам «Сбера», номинальные расходы на товары и услуги с 26 декабря по 1 января выросли в годовом выражении на 6,8% при инфляции в 12% на конец года — против роста по 4,1% в предыдущие две недели. Улучшение наблюдается по всем компонентам (см. график) — в продовольствии, непродовольственных товарах и услугах (особенно сильно — в части медобслуживания и покупки авиабилетов). Впрочем, итоги декабря исходя из недельной динамики оказались негативными, реальные потребительские расходы (по всем категориям) снизились в декабре на 0,7% (к ноябрю с устранением сезонности), годовая динамика — минус 6,5% против минус 4,8% в ноябре, отмечают аналитики Telegram-канала MMI.

По оценке «Ромир», в декабре на продукты питания и непродовольственные товары пришлось 48,3% расходов россиян, что на 1,4 процентного пункта больше, чем в ноябре (46,9%). Эти траты оказались на 2,2% больше, чем в декабре 2021 года (тогда годовой рост составлял 2,5%, а в декабре 2020-го — 2,6%). «В 2022-м предновогодние закупки оказались чуть более скромными, чем в предыдущие годы. Это связано со стратегиями экономии, которых придерживаются россияне»,— пояснила директор бизнес-направления «М-Ромир» Ксения Пайзанская. Со 2 по 8 января 2023 года средние недельные номинальные расходы населения в годовом выражении выросли на 3% при инфляции в 11,6% по состоянию на 9 января (см. «Сегодняшнее число»).

Одним из возможных объяснений неожиданного улучшения динамики частного потребления граждан на последней неделе года может быть их реакция на резко усилившуюся тогда девальвацию рубля, что могло стимулировать отложенный спрос. Косвенным свидетельством этого может служить очередной заметный отток наличных рублей из банковской системы в декабре — в объеме 656 млрд руб. «В декабре население всегда изымает деньги из банков, но в этот раз отток был более чем вдвое выше обычного»,— замечают аналитики Telegram-канала MMI. Всего из банков в 2022 году граждане забрали 1,7 трлн руб. против 388 млрд руб. в 2021-м.

Артем Чугунов