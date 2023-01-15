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Путин назвал положительной динамику военной спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что динамика военной операции на Украине положительная. По его словам, она развивается по планам Минобороны и Генштаба России.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Динамика положительная. Все развивается в рамках плана Министерства обороны и Генштаба. И надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы»,— сказал Владимир Путин в интервью ведущему Павлу Зарубину для телеканала «Россия-1» (цитата по «РИА Новости»).

10 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии Соледара под контроль бойцами его организации. 11 января в Минобороны России заявили, что в блокировании северной и южной частей города участвовали подразделения ВДВ. Позже, 13 января, в ведомстве заявили, что город перешел под контроль России. Там отметили, что штурм городских кварталов Соледара успешно провели добровольцы ЧВК «Вагнер».

В свою очередь власти Украины не подтверждают потерю контроля над Соледаром. Они утверждают, что город не контролирует одна из сторон.

О том, что происходит на 326-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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