Что происходит после ввода войск России на Украину. День 326-й

Экстренные отключения электричества ввели в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях. Президент Финляндии сравнил политику Владимира Путина с ва-банком в покере без возможности выиграть. Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:44. Электроснабжение украинского Харькова и Харьковской области полностью восстановлено, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

10:37. Украина расходует поставляемые Западом артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем США и союзники их производят, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков.

10:35. МВД Молдавии сообщило в воскресенье утром, что в районе, где в субботу были обнаружены фрагменты ракеты, найдена якобы ее боевая часть со взрывчатым веществом.