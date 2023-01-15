Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что происходит после ввода войск России на Украину. День 326-й

Онлайн-трансляция: новости и заявления 15 января

Экстренные отключения электричества ввели в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях. Президент Финляндии сравнил политику Владимира Путина с ва-банком в покере без возможности выиграть. Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:44. Электроснабжение украинского Харькова и Харьковской области полностью восстановлено, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

10:37. Украина расходует поставляемые Западом артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем США и союзники их производят, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков.

10:35. МВД Молдавии сообщило в воскресенье утром, что в районе, где в субботу были обнаружены фрагменты ракеты, найдена якобы ее боевая часть со взрывчатым веществом.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...