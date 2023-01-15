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Коммерсантъ FM
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Мэр Днепра попросил СБУ проверить Арестовича

Мэр Днепра Борис Филатов попросил Службу безопасности Украины проверить советника офиса президента Украины Алексея Арестовича. Поводом стали слова господина Арестовича о том, что на девятиэтажный жилой дом в Днепре 14 января упала сбитая украинской системой ПВО ракета.

Алексей Арестович

Алексей Арестович

Фото: Архив Алексея Арестовича

Алексей Арестович

Фото: Архив Алексея Арестовича

По данным председателя облсовета Николая Лукашука от 15 января, при разборе завалов разрушенного подъезда девятиэтажного дома в Днепре обнаружены тела 21 человека, в том числе ребенка. Судьба 35 человек остается неизвестной. Разбор завалов продолжается.

Господин Филатов написал в своем Telegram-канале 14 января: «Я с первого дня войны говорил, что Арестович — самовлюбленный скот и помойный рот… Извините, не удержался, но СБУ и контрразведка обязаны отреагировать».

15 января Борис Филатов опубликовал еще один пост, в котором отметил, что удар «был прямой», а слова господина Арестовича пришлось опровергать командующему воздушными силами Украины.

14 января вооруженные силы России наносили ракетные удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре, в том числе в Днепре. Алексей Арестович в тот день заявил, что снаряд упал на здание после того, как его сбили. «Ее сбили, и она упала на подъезд... Она взорвалась, когда упала»,— сказал он в эфире на YouTube-канале Марка Фейгина (внесен в реестр иноагентов РФ).

О том, что происходит на 326-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

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