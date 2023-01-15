В Днепре при разборе завалов разрушенной взрывом многоэтажки найдены тела 21 человека

При разборе завалов разрушенного мощным взрывом подъезда девятиэтажного жилого дома в Днепре (бывший Днепропетровск) найдены тела 21 человека, среди которых ребенок. Об этом сообщил председатель облсовета Николай Лукашук.
В Telegram-канале господина Лукашука сообщается, что ранения получили 73 человек, среди которых 14 детей. Спасены 38 человек, в том числе шестеро детей. У властей до сих пор нет информации о судьбе 35 человек. Разбор завалов продолжается.
Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале сообщил, что взрыв произошел в результате попадания в дом ракеты. По его данным, в результате уничтожено 72 квартиры, еще 164 повреждены. В связи с этим, отметил он, власти должны расселить примерно 400 человек.
14 января вооруженные силы России наносили ракетные удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре, в том числе в Днепре. Вечером в тот же день стало известно о разрушении подъезда многоэтажного жилого дома в Днепре.
Внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович сообщал, что снаряд упал на здание после того, как его сбили средства украинской ПВО. Вместе с тем в воздушных силах Украины сообщили, что не могут сбивать тот тип ракеты, которая упала на дом. Минобороны России не комментировало удар по Днепру.
О том, что происходит на 326-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».