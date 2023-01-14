В Днепре в результате взрыва частично разрушена жилая многоэтажка

В городе Днепр на Украине (бывший Днепропетровск) сегодня мощным взрывом был разрушен пролет девятиэтажного жилого дома. Фотографии последствий опубликовали украинские должностные лица, включая президента Владимира Зеленского. Судя по снимкам, разрушен как минимум один подъезд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полуразрушенная многоэтажка в Днепре

Фото: Mykola Synelnykov , Reuters Полуразрушенная многоэтажка в Днепре

Фото: Mykola Synelnykov , Reuters

Украинские власти утверждают, что в дом попала ракета. Сегодня вооруженные силы России наносили ракетные удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре, в том числе в Днепре. Российские власти ранее неоднократно заявляли, что гражданские объекты не могут быть целью ударов в рамках СВО.

Глава областной военной администрации Валентин Резниченко заявил, что в разрушенном доме пять человек погибли, еще 60 получили ранения, включая 12 детей. Мэр Днепра Борис Филатов сказал, что в результате обстрела был обесточен район города.

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что из-под завалов удалось спасти 15 человек, спасательные работы продолжаются.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что в результате сегодняшних ударов были поражены объекты энергетической инфраструктуры в пяти областях Украины и на подконтрольной Киеву части Запорожской области. В большинстве регионов вводились аварийные отключения света. На севере Молдавии у границы с Украиной упали ракетные обломки.

Больше о 325-м дне после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».