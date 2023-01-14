Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

CBS: у Байдена нашли около 20 секретных документов

Общее количество секретных документов, найденных у президента США Джо Байдена, достигает примерно 20. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на сотрудника федеральных правоохранительных органов, знакомого с расследованием.

По его словам, порядка десяти документов, отмеченных как секретные, были обнаружены в аналитическом центре имени Байдена. Они якобы «включали совершенно секретные материалы». На территории дома президента в Уилмингтоне нашли еще примерно десять документов с пометкой «совершенно секретно».

Личные поверенные господина Байдена обнаружили документы еще в ноябре 2022 года. Президент США говорил, что ему неизвестно содержание документов. Белый дом говорил, что они попали в офис и дом Джо Байдена по ошибке. По данным CNN, среди найденных бумаг были материалы, связанные с Украиной, Ираном и Великобританией. Минюст США назначил спецпрокурора для проведения расследования.

Подробности — в материале «Ъ» «Джо Байден вырыл другому яму».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...