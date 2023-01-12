Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минюст назначил спецпрокурора по делу о найденных в офисе Байдена секретных документах

Глава Минюста США Меррик Гарланд объявил о назначении специального прокурора для расследования по факту обнаружения в связанном с Джо Байденом аналитическом центре, а также в его доме секретных документов. Им стал бывший федеральный прокурор Роберт Хур.

Как сообщает CNBC, заявление господина Гарланда было сделано через несколько часов после того, как Джо Байден и его адвокат заявили, что в частном доме президента в Уилмингтоне, штат Делавэр, была обнаружена вторая партия секретных документов.

Первую партию секретных бумаг времен вице-президентства Джо Байдена адвокаты главы государства нашли 2 ноября (СМИ об этом стало известно накануне) в офисе вашингтонского аналитического центра, которым господин Байден пользовался как частное лицо. По данным CNN, среди найденных документов были материалы, связанные с Украиной, Ираном и Великобританией.

В ноябре Минюст США назначил другого бывшего федерального прокурора, Джека Смита, специальным прокурором по двум уголовным расследованиям в отношении бывшего президента Дональда Трампа. В рамках одного из них специалисты пытаются выяснить, нарушил ли господин Трамп федеральный закон, требующий от президентов передавать правительственные документы Национальному архиву США, когда они покидают свой пост, и препятствовал ли Дональд Трамп следствию, когда власти пытались получить эти документы. Они были обнаружены в его резиденции во Флориде в августе этого года.

Подробнее о нахождении секретны бумаг у бывшего и нынешнего президентов США — в материале «Ъ» «Джо Байден вырыл другому яму».

Дарья Эрозбек

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...