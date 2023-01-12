Белый дом: секретные документы попали в офис и дом Байдена по ошибке

Cпециального советник президента США Ричард Заубер выразил уверенность, что расследование покажет, что обнаруженные секретные документы в офисе и доме Джо Байдена попали туда случайно. Он отметил, что Белый дом тесно сотрудничал с Минюстом на протяжении всей проверки и продолжит сотрудничать со спецпрокурором по делу.

«Мы уверены, что тщательная проверка покажет, что эти документы были утеряны непреднамеренно, и президент и его адвокаты незамедлительно отреагировали на обнаружение этой ошибки»,— сказано в заявлении господина Заубера, которое приводит The Hill.

Ранее 12 января глава Минюста США назначил специального прокурора для расследования того, как секретные документы попали в офис аналитического центра в Вашингтоне, где когда-то работал Джо Байден, и его частный дом в Делавере.

Первую партию секретных бумаг времен вице-президентства Джо Байдена адвокаты главы государства нашли 2 ноября — в офисе Пенсильванского центра имени Байдена. По данным CNN, среди найденных документов были материалы, связанные с Украиной, Ираном и Великобританией. Вторая партия была обнаружена в кладовых помещениях в доме Джо Байдена и его личной библиотеке. В августе этого года секретные документы также нашли в резиденции во Флориде предыдущего президента США Дональда Трампа.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Джо Байден вырыл другому яму».

Дарья Эрозбек