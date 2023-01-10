CNN: найденные в связанном с Байденом офисе секретные документы относятся к Украине, Ирану и Британии

Среди секретных документов, найденных в здании вашингтонского аналитического центра, который связан с президентом Джо Байденом, есть в том числе докладные записки американской разведки и материалы брифингов, которые касались таких тем, как Украина, Иран и Великобритания. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

По словам источника, документы датированы 2013–2016 годами. Они были обнаружены в трех или четырех коробках, в которых также находились несекретные документы, попадающие под действие Закона о президентских архивах. Подавляющее большинство предметов в офисе содержали личные документы семьи Джо Байдена, в том числе материалы об организации похорон Бо Байдена (старший ребенок господина Байдена) и письма с соболезнованиями, сообщил источник CNN. Не ясно, были ли в ящиках с секретными документами личные материалы.

Документы были обнаружены 2 ноября, за шесть дней до промежуточных выборов, но об этом стало известно только 9 января из-за сообщений в новостях. Минюст США уже изучает эти документы, относящиеся к периоду, когда Джо Байден занимал пост вице-президента.

В августе прошлого года из поместья бывшего президента США Дональда Трампа изъяли 11 комплектов документов с секретной информацией. Согласно описи документов, доступ к которой получили журналисты, агенты забрали около 20 коробок с вещами, папки с фотографиями, рукописную записку, помилование союзника господина Трампа Роджера Стоуна, а также документ с некой информацией, как сообщается, «о президенте Франции». Бывшего главу государства подозревают в нарушении закона о шпионаже.

Мария Федотова