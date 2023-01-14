Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Постпред РФ при ООН заявил, что «мирный план» Зеленского «не имеет отношения к реальности»

Постпред РФ при ООН Василий Небензя раскритиковал мирные инициативы Киева. Он считает, что предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским «мирный план» не имеет ничего общего с реальность. Кроме того, он назвал «пропагандистской пустышкой» инициированный Киевом «саммит мира».

«Они всегда выступают с разными экстравагантными идеями, в том числе с "мирным планом" из десяти пунктов, который не имеет отношения к реальности»,— сказал господин Небензя журналистам перед заседанием Совета Безопасности ООН (цитата по «РИА Новости»).

На самом заседании дипломат напомнил, что Украина на законодательном уровне отказалась проводить переговоры с Россией, пока ее президентом остается Владимир Путин. Постпред подверг критике планы Киева провести «саммит мира». По его мнению, целью инициативы является желание «понравиться западной публике, задающей все более неудобные вопросы о том, куда идут выделяемые Киеву деньги и удивляющейся тому, что Украина исключает одну за другой любые реалистичные посреднические инициативы».

«В Киеве не скрывают, что "мир по-украински" — это капитуляция России, которую должно зафиксировать международное сообщество. Именно поэтому господин Кулеба, выдвигая свою мирную пропагандистскую пустышку, сразу оговорился, что участия России в так называемом "саммите" не предусматривается»,— добавил господин Небензя.

Украина законодательно отказалась от переговоров с РФ пока ее возглавляет Владимир Путин на фоне присоединение Россией Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Однако в ноябре господин Зеленский предложил «мирный план», включающий в себя в том числе вывод российских войск.

На заседании Совбеза также выступила заместитель генсека ООН Розмари ДиКарло. Она заявила о готовности Антониу Гутерриша включиться в работу по завершению конфликта. Постпред КНР Чжан Цзюнь призвал международное сообщество удвоить усилия для восстановления мира на Украине. По мнению Пекина, поставки оружия Киеву и антироссийские санкции могут привести к эскалации.

О поддержке Украины странами Запада — в материале «Ъ» «Воспитание пэтриотизма».

Леонид Уварчев

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...