Постпред РФ при ООН заявил, что «мирный план» Зеленского «не имеет отношения к реальности»

Постпред РФ при ООН Василий Небензя раскритиковал мирные инициативы Киева. Он считает, что предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским «мирный план» не имеет ничего общего с реальность. Кроме того, он назвал «пропагандистской пустышкой» инициированный Киевом «саммит мира».

«Они всегда выступают с разными экстравагантными идеями, в том числе с "мирным планом" из десяти пунктов, который не имеет отношения к реальности»,— сказал господин Небензя журналистам перед заседанием Совета Безопасности ООН (цитата по «РИА Новости»).

На самом заседании дипломат напомнил, что Украина на законодательном уровне отказалась проводить переговоры с Россией, пока ее президентом остается Владимир Путин. Постпред подверг критике планы Киева провести «саммит мира». По его мнению, целью инициативы является желание «понравиться западной публике, задающей все более неудобные вопросы о том, куда идут выделяемые Киеву деньги и удивляющейся тому, что Украина исключает одну за другой любые реалистичные посреднические инициативы».

«В Киеве не скрывают, что "мир по-украински" — это капитуляция России, которую должно зафиксировать международное сообщество. Именно поэтому господин Кулеба, выдвигая свою мирную пропагандистскую пустышку, сразу оговорился, что участия России в так называемом "саммите" не предусматривается»,— добавил господин Небензя.

Украина законодательно отказалась от переговоров с РФ пока ее возглавляет Владимир Путин на фоне присоединение Россией Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Однако в ноябре господин Зеленский предложил «мирный план», включающий в себя в том числе вывод российских войск.

На заседании Совбеза также выступила заместитель генсека ООН Розмари ДиКарло. Она заявила о готовности Антониу Гутерриша включиться в работу по завершению конфликта. Постпред КНР Чжан Цзюнь призвал международное сообщество удвоить усилия для восстановления мира на Украине. По мнению Пекина, поставки оружия Киеву и антироссийские санкции могут привести к эскалации.

О поддержке Украины странами Запада — в материале «Ъ» «Воспитание пэтриотизма».

Леонид Уварчев