Глава Минобороны Германии пообещала передать Украине 40 БМП Marder до апреля

Власти Германии постараются сделать так, чтобы 40 боевых машин пехоты Marder поступили в распоряжение вооруженных сил Украины до конца первого квартала 2022 года. Об этом сообщила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.

«Мы побеспокоимся о том, чтобы до конца первого квартала 40 Marder и обученных (пользоваться ими.— “Ъ”) украинских солдат отправились на Украину»,— сказала госпожа Ламбрехт на пресс-конференции (цитата по ТАСС). На вопрос, собирается ли ФРГ поставить Украине танки Leopard, министр обороны ответила, что «это решение не принято».

Олаф Шольц сообщил о планах предоставить Украине БМП Marder в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом ранее в январе. Вашингтон при этом намерен отправить Киеву 50 БМП Bradley. Кроме того, Берлин анонсировал передачу Украине батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot в дополнение к американским.

По информации журнала Der Spiegel, Германия «лихорадочно» ищет обещанные Украине 40 боевых машин пехоты (БМП). Сообщается, что у оборонного концерна Rheinmetall на складах есть 60 списанных машин, но их модернизация заняла бы слишком много времени. Поэтому власти намерены изъять БМП из запасов собственной армии.

Подробнее о поставках западными союзниками тяжелых машин Украине — в материале «Европа проявляет чувство танка».

Эрдни Кагалтынов