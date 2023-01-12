«Тесла» среди детских колясок

Везти ребенка в коляске, несомненно, легче, чем нести, но все равно усилия требуются, да и управлять коляской нужно научиться, как бы просто это ни было. Ella — умная электрическая коляска — придумана, чтобы родители перестали беспокоиться хотя бы на этот счет.



Ella производится канадским стартапом Glxkind — компания получила название от немецкого слова Glckskind, что означает «счастливый ребенок».

Главное в коляске то, что она с моторами на обоих задних колесах. Нет, родитель вполне может продолжать толкать коляску, но, к примеру, в горку дело пойдет существенно легче — электромоторы помогут. И если вдруг коляска сильно разгонится, у нее есть тормоза; они же не дадут ей случайно укатиться с горки. Сколько таких трагедий было!

Предположим, родителю нечем толкать коляску — он решил понести ребенка. Что же коляска Ella? А она послушно поедет рядом, всякий раз предлагая себя в помощь. У коляски есть датчики, которые позволяют ей выявлять и объезжать препятствия, если таковые встретятся на ее пути. Но Ella никуда не денется от родительского смартфона: она так к нему привязана!

Но вот ребенок раскапризничался. В прежней жизни родителю пришлось бы катать коляску туда-сюда, укачивая ребенка. Ella прекрасно с этим справляется самостоятельно: кач-кач, кач-кач! А еще в нее встроен генератор белого шума: он, известное дело, оказывает усыпляющее действие на младенцев.

Это еще не все. У Ella есть и стояночный тормоз — впрочем, он был и у ее механических, немоторизированных предшественниц. Корзина для покупок тоже есть — и тоже была. Зонтик? Есть. Сетка от комаров? Есть. Козырек от солнца? Есть, конечно. В общем, оснащение точно не хуже прежней, обычной детской коляски.

А еще в приложении всегда можно увидеть, где Ella. Удобно — не угонят.

По материалам Reuters.

Ольга Грибова