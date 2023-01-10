Массовые беспилотники и открытая архитектура чипов

Массачусетский технологический институт (MIT) представил список из десяти прорывных технологий на 2023 год. Авторы списка включают в него не столько нечто абсолютно новое, сколько те разработки, которые в ближайшие годы могут изменить мир. Восемь из десяти технологий уже доступны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

CRISPR для лечения распространенных заболеваний (будут доступны в течение 10–15 лет)

Технологии редактирования геномов CRISPR изначально развивались для лечения редких заболеваний и генетических нарушений. В последнее время начались клинические испытания CRISPR для исправления более распространенных нарушений — например, повышенного уровня холестерина. По мнению аналитиков MIT, важно то, что в скором времени такие технологии переместятся из исследовательских лабораторий в клиники и будут использоваться для борьбы с широко распространенными заболеваниями.

ИИ, создающий изображения (доступен)

В 2022 году пользователи соцсетей экспериментировали с многочисленными инструментами, в которых искусственный интеллект генерирует изображение по одному слову или краткому описанию. Их создавали многие компании, но самым важным шагом для массового распространения стал представленный в августе инструмент Stable Diffusion от британской Stability AI. Это модель с открытым кодом, которую можно использовать на домашнем ПК. В результате пользователи создали десятки миллионов изображений, разработчики такого ПО, как Photoshop, добавили туда подобные возможности, а эксперты задумались, как появление таких инструментов повлияет на творческие индустрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Примеры изображений, созданных при помощи инструмента Stable Diffusion

Фото: Stability AI LTD Примеры изображений, созданных при помощи инструмента Stable Diffusion

Фото: Stability AI LTD

Распространение открытой архитектуры для разработки чипов RISC-V (доступна)

Долгие годы особенности архитектуры конкретных чипов оставались собственностью компаний-производителей — а заказчикам приходилось покупать готовые варианты или платить больше за создание чипов под свои индивидуальные требования. Все должно измениться с распространением открытой архитектуры чипов RISC-V — использовать ее для создания собственных чипов может кто угодно. К некоммерческой организации RISC-V International присоединились более 3 тыс. компаний и исследовательских институтов, а корпорация Intel создала фонд на $1 млрд для финансирования компаний, создающих чипы на базе RISC-V. По мнению аналитиков MIT, в ближайшие годы подобные чипы будут повсюду.

Массовые боевые беспилотники (доступны)

До некоторых пор боевые БПЛА были весьма дорогими и доступными только странам с большими военными бюджетами. Развитие и удешевление многих технологий привело к появлению на рынке дешевых беспилотников такого рода — например, турецкого Bayraktar TB2 или иранского Shahed. Появление недорогих боевых беспилотников уже меняет характер их применения в боевых действиях, а в дальнейшем эти изменения могут быть еще существеннее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Bayraktar TB2

Фото: Ints Kalnins / Reuters Bayraktar TB2

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Таблетки для прерывания беременности, получаемые с помощью телемедицины (доступны)

Этот пункт является не столько технологическим достижением как таковым, сколько ответом на отмену Верховным судом США федеральных гарантий права на аборт и введение запрета абортов некоторыми штатами. Но это ответ с помощью технологий: несколько некоммерческих организаций, среди которых Just The Pill и Aid Access, проводят телемедицинские консультации с женщинами, желающими прервать беременность, после чего высылают им такие таблетки.

Органы для пересадки по запросу (будут доступны в течение 10–15 лет)

В прошлом году ученые медицинского центра Университета Мэриленда впервые успешно пересадили человеку сердце свиньи, гены которой перед этим были модифицированы таким образом, чтобы они подходили человеку. Через два месяца пациент умер, тем не менее этот случай можно считать успехом в создании органов для пересадки. Пока такие исследования — как пересадки людям органов генно-модифицированных животных, так и создание органов с помощью специальных 3D-принтеров — находятся на раннем этапе. Но аналитики MIT считают, что в течение 10–15 лет исследования существенно продвинутся вперед, а операции такого рода получат распространение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Образец созданных с помощью 3D-принтеров органов, США, 2018 год

Фото: Alwyn Scott / Reuters Образец созданных с помощью 3D-принтеров органов, США, 2018 год

Фото: Alwyn Scott / Reuters

Неизбежность распространения электромобилей (доступны)

Более дешевые аккумуляторы, строгие запреты на выбросы в атмосферу во многих странах, расширение линейки моделей от разных производителей — все это делает электромобили не нишевым, а все более массовым вариантом. Международное энергетическое агентство считает, что доля электромобилей среди всех приобретаемых автомобилей вырастет с 4% два года назад и 13% в 2022-м до примерно 30% к концу десятилетия.

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» (доступен)

Этот самый мощный космический телескоп был запущен еще в декабре 2021 года. По мнению авторов списка, важно то, что с его помощью регулярно совершаются все новые открытия и появляются все новые изображения разных уголков Вселенной — открытия с помощью «Джеймса Уэбба» продолжатся и в дальнейшем. Так, в прошлом году с его помощью получили первый детальный снимок планеты за пределами Солнечной системы (HIP 65426 b) и «самое глубокое и четкое инфракрасное изображение далекой Вселенной».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Космический телескоп «Джеймс Уэбб»

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Космический телескоп «Джеймс Уэбб»

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Анализ древних ДНК (доступен)

В 2022 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине получил шведский ученый Сванте Паабо. Вместе с коллегами из немецкого Института эволюционной антропологии общества Макса Планка он разработал методы секвенирования ДНК древних людей. В последние годы такие технологии стали более точными и дешевыми. В результате число древних людей, данные ДНК которых были полностью восстановлены, выросло с пяти в 2010 году до 5,5 тыс. В последние годы были открыты два новых вида древних людей — Homo luzonensis и Denisovans. Технология анализа ДНК древних людей, скорее всего, принесет новые открытия в будущем.

Распространение переработки аккумуляторов (доступна)

Переработка использованных аккумуляторов как способ борьбы с загрязнением планеты и одновременного получения редких металлов получает все большее распространение. Передовые технологии позволяют извлекать и повторно использовать почти весь кобальт и никель, а также более 80% лития из старых аккумуляторов. Наиболее развита сфера в Китае, американские компании этой отрасли также расширяют свою деятельность и привлекают миллиардные инвестиции. По мнению аналитиков MIT, в ближайшие десятилетия спрос на аккумуляторы будет расти в геометрической прогрессии — а значит, и спрос на их переработку.

Среди основных технологических трендов 2023 года аналитики разных компаний выделяют среди прочего развитие метавселенных, переход от облачных вычислений к периферийным и распространение суперприложений.

Яна Рождественская