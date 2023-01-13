ЕСПЧ встал на сторону протестовавших против строительства храма

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобы 19 участников акций против строительства храма в городском сквере весной 2019 года. Суд обязал российские власти выплатить участникам протестов по €3,9 тыс. Однако те вряд ли получат деньги: после исключения из Совета Европы российская сторона больше не исполняет решения ЕСПЧ, из-за чего сейчас задолженность РФ по решениям суда превышает €2 млрд. Адвокат заявителей надеется, что когда-нибудь сотрудничество России и Европы возобновится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митинг против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге, 13 мая 2019 года

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Митинг против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге, 13 мая 2019 года

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Акции против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге проходили с 13 по 16 мая 2019 года. За четыре дня полиция задержала около 100 человек, 30 из них были арестованы, еще несколько человек получили штрафы от 10 тыс. до 15 тыс. рублей. Также было возбуждено несколько уголовных дел. Станиславу Мельниченко было назначено 360 часов обязательных работ за оскорбление представителя власти (ст. 139 УК РФ). Также были возбуждены уголовные дела по факту массовых беспорядков (ст. 212 УК РФ) и по факту порчи имущества.

По словам адвоката Алексея Бушмакова, представляющего интересы заявителей, десятки привлеченных к ответственности граждан решили подать заявление в ЕСПЧ. Впервые суд удовлетворил жалобу участника протеста в ноябре 2022 года. Тогда он обязал российские власти выплатить €3,9 тыс. жителю Екатеринбурга Даниилу Пугину, которого в мае 2019 года арестовали на четверо суток за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП).

12 января 2023 года ЕСПЧ принял решение о присуждении выплат 19 участникам акций, чьи конвенциональные права, по мнению суда, были нарушены.

Алексей Бушмаков отметил, что всех их по итогам протестов 2019 года арестовали, из-за чего, вероятно, суд и принял решение объединить заявления. «Возможно, поэтому ЕСПЧ и принял по ним решения раньше других. Мы за эти годы подали с участниками протестов десятки жалоб, и мне сейчас сложно посчитать, сколько человек запросили компенсацию. Но большое количество дел все еще на рассмотрении»,— отметил защитник.

Напомним, в октябре 2020 года, когда ЕСПЧ начинал рассматривать первые жалобы заявителей, Алексей Бушмаков рассказывал, что всего в суд было подано 25 жалоб. Тогда адвокат сообщал, что Европейский суд усмотрел признаки нарушения ст. 5 (право на свободу передвижения), ст. 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и ст. 11 (свободу собраний) Конвенции о защите прав человека.

Господин Бушмаков рассчитывал, что ЕСПЧ удастся «заставить РФ выплатить компенсацию».

В марте 2022 года после начала специальной военной операции на Украине Россию исключили из Совета Европы, после чего российские власти прекратили коммуникацию с ЕСПЧ и Комитетом министров Совета Европы (КМСЕ), в том числе по вопросам исполнения принятых Европейским судом решений. В связи с этим на контроле КМСЕ, по данным на середину декабря, находилось порядка 2,2 тыс. дел, которые ожидают полного исполнения российскими властями. А по состоянию на 8 ноября общая сумма задолженности России по решениям ЕСПЧ составляла €2,02 млрд.

Алексей Бушмаков считает, что участникам протестов, которым присудили компенсации, в любом случае необходимо подать заявление в Генпрокуратуру РФ, после чего в случае отсутствия выплаты вопрос должен будет взят на контроль КМСЕ. «Возможно, когда-то настанут времена, когда прежние договоренности вновь начнут действовать, а компенсации продолжат выплачивать»,— подчеркнул адвокат.

Илья Смирнов, Екатеринбург