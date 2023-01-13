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ЕСПЧ встал на сторону протестовавших против строительства храма

Суд постановил выплатить 19 жителям Екатеринбурга по €3,9 тыс.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобы 19 участников акций против строительства храма в городском сквере весной 2019 года. Суд обязал российские власти выплатить участникам протестов по €3,9 тыс. Однако те вряд ли получат деньги: после исключения из Совета Европы российская сторона больше не исполняет решения ЕСПЧ, из-за чего сейчас задолженность РФ по решениям суда превышает €2 млрд. Адвокат заявителей надеется, что когда-нибудь сотрудничество России и Европы возобновится.

Митинг против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге, 13 мая 2019 года

Митинг против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге, 13 мая 2019 года

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Митинг против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге, 13 мая 2019 года

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Акции против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге проходили с 13 по 16 мая 2019 года. За четыре дня полиция задержала около 100 человек, 30 из них были арестованы, еще несколько человек получили штрафы от 10 тыс. до 15 тыс. рублей. Также было возбуждено несколько уголовных дел. Станиславу Мельниченко было назначено 360 часов обязательных работ за оскорбление представителя власти (ст. 139 УК РФ). Также были возбуждены уголовные дела по факту массовых беспорядков (ст. 212 УК РФ) и по факту порчи имущества.

По словам адвоката Алексея Бушмакова, представляющего интересы заявителей, десятки привлеченных к ответственности граждан решили подать заявление в ЕСПЧ. Впервые суд удовлетворил жалобу участника протеста в ноябре 2022 года. Тогда он обязал российские власти выплатить €3,9 тыс. жителю Екатеринбурга Даниилу Пугину, которого в мае 2019 года арестовали на четверо суток за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП).

12 января 2023 года ЕСПЧ принял решение о присуждении выплат 19 участникам акций, чьи конвенциональные права, по мнению суда, были нарушены.

Алексей Бушмаков отметил, что всех их по итогам протестов 2019 года арестовали, из-за чего, вероятно, суд и принял решение объединить заявления. «Возможно, поэтому ЕСПЧ и принял по ним решения раньше других. Мы за эти годы подали с участниками протестов десятки жалоб, и мне сейчас сложно посчитать, сколько человек запросили компенсацию. Но большое количество дел все еще на рассмотрении»,— отметил защитник.

Напомним, в октябре 2020 года, когда ЕСПЧ начинал рассматривать первые жалобы заявителей, Алексей Бушмаков рассказывал, что всего в суд было подано 25 жалоб. Тогда адвокат сообщал, что Европейский суд усмотрел признаки нарушения ст. 5 (право на свободу передвижения), ст. 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и ст. 11 (свободу собраний) Конвенции о защите прав человека.

Господин Бушмаков рассчитывал, что ЕСПЧ удастся «заставить РФ выплатить компенсацию».

В марте 2022 года после начала специальной военной операции на Украине Россию исключили из Совета Европы, после чего российские власти прекратили коммуникацию с ЕСПЧ и Комитетом министров Совета Европы (КМСЕ), в том числе по вопросам исполнения принятых Европейским судом решений. В связи с этим на контроле КМСЕ, по данным на середину декабря, находилось порядка 2,2 тыс. дел, которые ожидают полного исполнения российскими властями. А по состоянию на 8 ноября общая сумма задолженности России по решениям ЕСПЧ составляла €2,02 млрд.

Алексей Бушмаков считает, что участникам протестов, которым присудили компенсации, в любом случае необходимо подать заявление в Генпрокуратуру РФ, после чего в случае отсутствия выплаты вопрос должен будет взят на контроль КМСЕ. «Возможно, когда-то настанут времена, когда прежние договоренности вновь начнут действовать, а компенсации продолжат выплачивать»,— подчеркнул адвокат.

Илья Смирнов, Екатеринбург

Фотогалерея

Акции против строительства храма в Екатеринбурге

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Акция протеста началась 13 мая на территории сквера у Свердловского государственного академического театра драмы, где планируется построить храм Святой Екатерины

Акция протеста началась 13 мая на территории сквера у Свердловского государственного академического театра драмы, где планируется построить храм Святой Екатерины

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

В тот же день произошла стычка между противниками и сторонниками строительства храма

В тот же день произошла стычка между противниками и сторонниками строительства храма

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Акция протеста сопровождалась импровизированными концертами

Акция протеста сопровождалась импровизированными концертами

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Участница акции протеста в сквере, в котором планируется построить храм Святой Екатерины

Участница акции протеста в сквере, в котором планируется построить храм Святой Екатерины

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Храм Святой Екатерины намерены возвести к 300-летию города в 2023 году

Храм Святой Екатерины намерены возвести к 300-летию города в 2023 году

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Строительство обойдется в 3,5 млрд руб.

Строительство обойдется в 3,5 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Участник акции протеста на фоне охранников

Участник акции протеста на фоне охранников

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Поводом для конфликта послужило возведение забора на месте будущей стройки — в сквере около театра

Поводом для конфликта послужило возведение забора на месте будущей стройки — в сквере около театра

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сотрудники полиции во время акции в сквере у Свердловского академического театра драмы

Сотрудники полиции во время акции в сквере у Свердловского академического театра драмы

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Участники акции протеста в сквере около театра

Участники акции протеста в сквере около театра

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

В ходе несогласованной акции протеста противники строительства повалили часть ограждения и затем стали гулять по скверу

В ходе несогласованной акции протеста противники строительства повалили часть ограждения и затем стали гулять по скверу

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Противостояние защитников сквера и сторонников строительства храма

Противостояние защитников сквера и сторонников строительства храма

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

По мнению областных и городских властей, у акций протеста, которые проходят рядом со сквером у театра драмы, есть организаторы

По мнению областных и городских властей, у акций протеста, которые проходят рядом со сквером у театра драмы, есть организаторы

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

В свою очередь защитники сквера утверждают, что это стихийное явление

В свою очередь защитники сквера утверждают, что это стихийное явление

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Противников строительства храма удалось вытеснить после того, как к охране площадки присоединились бойцы академии единоборств Русской медной компании. Полиция в конфликт не вмешивалась

Противников строительства храма удалось вытеснить после того, как к охране площадки присоединились бойцы академии единоборств Русской медной компании. Полиция в конфликт не вмешивалась

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

14 мая этот инцидент обсуждался у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который пригласил к себе сторонников и противников строительства храма. По итогам встречи участникам дискуссии не удалось найти компромисс. Позже было объявлено, что строительство храма продолжится

14 мая этот инцидент обсуждался у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который пригласил к себе сторонников и противников строительства храма. По итогам встречи участникам дискуссии не удалось найти компромисс. Позже было объявлено, что строительство храма продолжится

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

В тот же день акция протеста, в которой приняли участие 2 тыс. человек, возобновилась

В тот же день акция протеста, в которой приняли участие 2 тыс. человек, возобновилась

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Во время протестной акции противники строительства храма Святой Екатерины разрушили временный забор

Во время протестной акции противники строительства храма Святой Екатерины разрушили временный забор

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Во время акции собравшиеся кричали «Мы за сквер!», «Это наш город!», водили хороводы, а также исполняли песни под балалайку и виолончель

Во время акции собравшиеся кричали «Мы за сквер!», «Это наш город!», водили хороводы, а также исполняли песни под балалайку и виолончель

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Сотрудники Росгвардии собрались на месте разрушенного забора, чтобы активисты не проникли внутрь

Сотрудники Росгвардии собрались на месте разрушенного забора, чтобы активисты не проникли внутрь

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Министерство общественной безопасности Свердловской области сообщило о задержании 23 человек

Министерство общественной безопасности Свердловской области сообщило о задержании 23 человек

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

По неофициальным данным, полиция задержала около 30 человек

По неофициальным данным, полиция задержала около 30 человек

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Также известно, что одного из протестующих с переломами ребер увезли на скорой

Также известно, что одного из протестующих с переломами ребер увезли на скорой

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

15 мая стало известно, что задержанных противников храма обвиняют в организации акции без уведомления

15 мая стало известно, что задержанных противников храма обвиняют в организации акции без уведомления

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Утром 16 мая 21 участник акции был арестован на срок от двух до десяти суток

Утром 16 мая 21 участник акции был арестован на срок от двух до десяти суток

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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Акция протеста началась 13 мая на территории сквера у Свердловского государственного академического театра драмы, где планируется построить храм Святой Екатерины

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

В тот же день произошла стычка между противниками и сторонниками строительства храма

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Акция протеста сопровождалась импровизированными концертами

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Участница акции протеста в сквере, в котором планируется построить храм Святой Екатерины

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Храм Святой Екатерины намерены возвести к 300-летию города в 2023 году

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Строительство обойдется в 3,5 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Участник акции протеста на фоне охранников

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Поводом для конфликта послужило возведение забора на месте будущей стройки — в сквере около театра

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сотрудники полиции во время акции в сквере у Свердловского академического театра драмы

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Участники акции протеста в сквере около театра

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

В ходе несогласованной акции протеста противники строительства повалили часть ограждения и затем стали гулять по скверу

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Противостояние защитников сквера и сторонников строительства храма

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

По мнению областных и городских властей, у акций протеста, которые проходят рядом со сквером у театра драмы, есть организаторы

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

В свою очередь защитники сквера утверждают, что это стихийное явление

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Противников строительства храма удалось вытеснить после того, как к охране площадки присоединились бойцы академии единоборств Русской медной компании. Полиция в конфликт не вмешивалась

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

14 мая этот инцидент обсуждался у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который пригласил к себе сторонников и противников строительства храма. По итогам встречи участникам дискуссии не удалось найти компромисс. Позже было объявлено, что строительство храма продолжится

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

В тот же день акция протеста, в которой приняли участие 2 тыс. человек, возобновилась

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Во время протестной акции противники строительства храма Святой Екатерины разрушили временный забор

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Во время акции собравшиеся кричали «Мы за сквер!», «Это наш город!», водили хороводы, а также исполняли песни под балалайку и виолончель

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Сотрудники Росгвардии собрались на месте разрушенного забора, чтобы активисты не проникли внутрь

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Министерство общественной безопасности Свердловской области сообщило о задержании 23 человек

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

По неофициальным данным, полиция задержала около 30 человек

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков  /  купить фото

Также известно, что одного из протестующих с переломами ребер увезли на скорой

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

15 мая стало известно, что задержанных противников храма обвиняют в организации акции без уведомления

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Утром 16 мая 21 участник акции был арестован на срок от двух до десяти суток

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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