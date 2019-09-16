Суд вынес приговор оскорбившему полицейского во время протестов в Екатеринбурге

Верх-Исетский райсуд приговорил к шести месяцам исправительных работ 31-летнего жителя Екатеринбурга Станислава Мельниченко, участвовавшего в акциях протеста против строительства храма Святой Екатерины в сквере у драмтеатра. Его признали виновным в оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ), сообщили в телеграм-канале юридической службы «Апология протеста». При этом прокуратура просила назначить 360 часов обязательных работ. По словам адвоката господина Мельниченко Алексея Бушмакова, они намерены обжаловать приговор.

В материалах дела говорится, что 14 мая мужчина якобы сказал в адрес сотрудника слова: «мусор» и «д……б». При этом слове «мусор» лингвистические признаки «неприличной формы выражения» эксперты не нашли. Известно, что в тот день сотрудник полиции был одет в гражданскую одежду и не предъявлял удостоверения, а обвиняемый активист выступал за строительства храма.

Храм Святой Екатерины планировалось построить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году. С 13 по 16 мая в сквере прошли акции протеста. За это время полиция задержала около 100 человек, 30 их которых были арестованы. Позже Екатеринбургская епархия РПЦ отказалась от права строить храм в сквере. Опрос о месте строительства проведут в середине сентября. Стройка начнется не раньше конца 2020 года.

Подробнее о выборе альтернативных площадок для строительства храма — в материале “Ъ-Урал”.